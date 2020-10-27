***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2020 18:17
ğerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -3.586 -3.586 -3.586 12.997 0 0 12.997 66.678 72.418 164.336 236.754 389.586 389.586
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
7.080 157.256 -164.336 -7.080 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.349 -3.349 -3.349 -20.671 0 -20.671 297.386 297.386 273.366 273.366
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-72.000 -72.000 -72.000 -72.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.935 0 -6.935 0 0 0 0 0 -6.935 -7.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.674 73.758 0 0 0 157.674 297.386 455.060 590.952 0 590.952
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -9.741 -9.741 -9.741 -12.380 0 0 -12.380 73.770 157.662 351.592 509.254 637.646 637.646
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
19.880 331.712 -351.592 -19.880 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.711 -1.711 -1.711 -29.116 -29.116 320.039 320.039 289.212 289.212
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.452 0 -11.452 0 0 0 0 0 -11.452 -41.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.496 93.650 0 0 0 289.374 320.039 609.413 726.858 0 726.858
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.392 -22.690
Dönem Karı (Zararı)
320.039 297.386
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
266.100 176.498
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
69.936 59.074
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
27.072 2.952
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 14.942 1.134
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 12.130 1.818
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
94.412 77.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 13.447 6.206
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 65.216 70.880
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 15.749 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.697 108.695
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -25.175 -1.570
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 84.872 110.265
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
50.015 -8.254
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14.405 -42.383
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14.405 -42.383
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-56.899 -20.567
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -56.899 -20.567
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.462 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -105
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -105
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-487.341 -483.044
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.870 -407.145
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-621.505 -55.978
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.995 -78.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
96.039 58.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-38.395 13.670
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
134.434 44.939
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
98.798 -9.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -4.040 -6.161
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -41.812 -45.471
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.781 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-15.773 38.102
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-154.977 -138.079
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
83 476
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
83 476
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-155.060 -138.555
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -17.721 -34.040
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -137.339 -104.515
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
561.671 116.402
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.769.069 1.580.799
Kredilerden Nakit Girişleri
6 1.769.069 1.580.799
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-947.021 -1.277.034
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -947.021 -1.277.034
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -8.225 -7.685
Ödenen Temettüler
-200.000 -72.000
Ödenen Faiz
-77.327 -109.248
Alınan Faiz
25.175 1.570
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
439.086 -44.367
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-78.532 -20.671
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
360.554 -65.038
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 222.722 173.017
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 583.276 107.979
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 583.276 222.722
Ticari Alacaklar
9 879.780 896.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 140.252 219.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 739.528 676.718
Diğer Alacaklar
641 470
Türev Araçlar
8 268 0
Stoklar
10 1.377.560 768.185
Peşin Ödenmiş Giderler
14 46.651 8.646
Diğer Dönen Varlıklar
14 44.401 46.003
ARA TOPLAM
2.932.577 1.942.644
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.932.577 1.942.644
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 147 147
Ticari Alacaklar
9 63.158 51.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 63.158 51.001
Diğer Alacaklar
2.695 874
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 162.369 56.162
Maddi Duran Varlıklar
11 136.984 129.072
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 21.294 23.281
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 458.815 372.539
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 95.018 101.997
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
940.480 735.073
TOPLAM VARLIKLAR
3.873.057 2.677.717
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 590.135 246.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 590.135 246.400
Banka Kredileri
6 580.527 236.856
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.608 9.544
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 187.684 7.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 187.684 7.509
Banka Kredileri
6 187.684 7.509
Ticari Borçlar
9 305.186 256.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 8.666 29.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 296.520 226.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 42.844 38.276
Diğer Borçlar
59.226 46.434
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 533.859 288.137
Türev Araçlar
8 0 1.100
Devlet Teşvik ve Yardımları
224 314
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 189.082 147.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 14.944 12.520
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 174.138 134.985
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 7.740 5.881
ARA TOPLAM
1.915.980 1.037.747
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.915.980 1.037.747
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 903.800 547.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 903.800 547.940
Banka Kredileri
6 888.772 533.012
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 15.028 14.928
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 266.325 404.532
Devlet Teşvik ve Yardımları
2.457 1.392
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 57.637 48.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 57.637 48.460
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.230.219 1.002.324
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.146.199 2.040.071
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
726.858 637.646
Ödenmiş Sermaye
24.000 24.000
Sermaye Düzeltme Farkları
52.743 52.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.452 -9.741
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.452 -9.741
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.452 -9.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.496 -12.380
Yabancı Para Çevrim Farkları
-41.496 -12.380
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
93.650 73.770
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
289.374 157.662
Net Dönem Karı veya Zararı
320.039 351.592
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
726.858 637.646
TOPLAM KAYNAKLAR
3.873.057 2.677.717
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 1.749.399 1.877.343 613.151 593.447
Satışların Maliyeti
15 -1.064.861 -1.159.666 -367.729 -353.830
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
684.538 717.677 245.422 239.617
BRÜT KAR (ZARAR)
684.538 717.677 245.422 239.617
Genel Yönetim Giderleri
16 -91.879 -85.201 -30.091 -27.079
Pazarlama Giderleri
16 -216.067 -274.638 -75.883 -77.668
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -52.781 -42.605 -17.223 -14.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 372.841 190.441 164.349 19.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -321.933 -130.350 -133.097 -31.548
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
374.719 375.324 153.477 109.059
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 105 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-389 0 -409 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 56.899 20.567 16.172 6.657
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
431.229 395.996 169.240 115.716
Finansman Gelirleri
18 55.039 46.998 22.403 28.884
Finansman Giderleri
19 -153.986 -149.205 -68.162 -39.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
332.282 293.789 123.481 104.640
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.243 3.597 24.241 -2.584
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.781 0 -4.781 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -7.462 3.597 29.022 -2.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
320.039 297.386 147.722 102.056
DÖNEM KARI (ZARARI)
320.039 297.386 147.722 102.056
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
320.039 297.386 147.722 102.056
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 21 1,33300000 1,23900000 0,61600000 0,42500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.711 -3.349 225 535
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -2.194 -4.293 290 685
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
483 944 -65 -150
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
483 944 -65 -150
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-29.116 -20.671 -15.895 2.134
Yabancı Para Çevrim Farkları
-78.424 -19.973 -46.765 3.071
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
49.308 -698 30.870 -937
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
49.308 -698 30.870 -937
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.827 -24.020 -15.670 2.669
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
289.212 273.366 132.052 104.725
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
289.212 273.366 132.052 104.725
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884429
BIST