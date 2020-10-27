***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









ğerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -3.586 -3.586 -3.586 12.997 0 0 12.997 66.678 72.418 164.336 236.754 389.586 389.586Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler7.080 157.256 -164.336 -7.080 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.349 -3.349 -3.349 -20.671 0 -20.671 297.386 297.386 273.366 273.366Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-72.000 -72.000 -72.000 -72.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.935 0 -6.935 0 0 0 0 0 -6.935 -7.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.674 73.758 0 0 0 157.674 297.386 455.060 590.952 0 590.952Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -9.741 -9.741 -9.741 -12.380 0 0 -12.380 73.770 157.662 351.592 509.254 637.646 637.646Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler19.880 331.712 -351.592 -19.880 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.711 -1.711 -1.711 -29.116 -29.116 320.039 320.039 289.212 289.212Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-200.000 -200.000 -200.000 -200.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.452 0 -11.452 0 0 0 0 0 -11.452 -41.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.496 93.650 0 0 0 289.374 320.039 609.413 726.858 0 726.858Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.392 -22.690Dönem Karı (Zararı)320.039 297.386Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler266.100 176.498Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler69.936 59.074Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler27.072 2.952Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 14.942 1.134Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 12.130 1.818Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler94.412 77.086Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 13.447 6.206Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 65.216 70.880Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 15.749 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler59.697 108.695Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -25.175 -1.570Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 84.872 110.265Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler50.015 -8.254Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14.405 -42.383Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14.405 -42.383Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-56.899 -20.567İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 -56.899 -20.567Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.462 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -105Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -105İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-487.341 -483.044Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.870 -407.145Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-621.505 -55.978Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.995 -78.530İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler96.039 58.609Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-38.395 13.670Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)134.434 44.939Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları98.798 -9.160Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -4.040 -6.161Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 -41.812 -45.471Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.781 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-15.773 38.102YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-154.977 -138.079Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri83 476Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri83 476Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-155.060 -138.555Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -17.721 -34.040Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -137.339 -104.515FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI561.671 116.402Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.769.069 1.580.799Kredilerden Nakit Girişleri6 1.769.069 1.580.799Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-947.021 -1.277.034Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -947.021 -1.277.034Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -8.225 -7.685Ödenen Temettüler-200.000 -72.000Ödenen Faiz-77.327 -109.248Alınan Faiz25.175 1.570YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)439.086 -44.367Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-78.532 -20.671NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)360.554 -65.038DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 222.722 173.017DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 583.276 107.979Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 583.276 222.722Ticari Alacaklar9 879.780 896.618İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 140.252 219.900İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 739.528 676.718Diğer Alacaklar641 470Türev Araçlar8 268 0Stoklar10 1.377.560 768.185Peşin Ödenmiş Giderler14 46.651 8.646Diğer Dönen Varlıklar14 44.401 46.003ARA TOPLAM2.932.577 1.942.644TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.932.577 1.942.644DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 147 147Ticari Alacaklar9 63.158 51.001İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 63.158 51.001Diğer Alacaklar2.695 874Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 162.369 56.162Maddi Duran Varlıklar11 136.984 129.072Kullanım Hakkı Varlıkları11 21.294 23.281Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 458.815 372.539Ertelenmiş Vergi Varlığı20 95.018 101.997TOPLAM DURAN VARLIKLAR940.480 735.073TOPLAM VARLIKLAR3.873.057 2.677.717KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 590.135 246.400İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 590.135 246.400Banka Kredileri6 580.527 236.856Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.608 9.544Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 187.684 7.509İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 187.684 7.509Banka Kredileri6 187.684 7.509Ticari Borçlar9 305.186 256.191İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 8.666 29.731İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 296.520 226.460Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 42.844 38.276Diğer Borçlar59.226 46.434Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14 533.859 288.137Türev Araçlar8 0 1.100Devlet Teşvik ve Yardımları224 314Kısa Vadeli Karşılıklar13 189.082 147.505Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 14.944 12.520Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 174.138 134.985Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 7.740 5.881ARA TOPLAM1.915.980 1.037.747TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.915.980 1.037.747UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 903.800 547.940İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 903.800 547.940Banka Kredileri6 888.772 533.012Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 15.028 14.928Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14 266.325 404.532Devlet Teşvik ve Yardımları2.457 1.392Uzun Vadeli Karşılıklar13 57.637 48.460Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 57.637 48.460TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.230.219 1.002.324TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.146.199 2.040.071ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar726.858 637.646Ödenmiş Sermaye24.000 24.000Sermaye Düzeltme Farkları52.743 52.743Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.452 -9.741Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.452 -9.741Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.452 -9.741Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-41.496 -12.380Yabancı Para Çevrim Farkları-41.496 -12.380Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler93.650 73.770Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları289.374 157.662Net Dönem Karı veya Zararı320.039 351.592TOPLAM ÖZKAYNAKLAR726.858 637.646TOPLAM KAYNAKLAR3.873.057 2.677.717Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.749.399 1.877.343 613.151 593.447Satışların Maliyeti15 -1.064.861 -1.159.666 -367.729 -353.830TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)684.538 717.677 245.422 239.617BRÜT KAR (ZARAR)684.538 717.677 245.422 239.617Genel Yönetim Giderleri16 -91.879 -85.201 -30.091 -27.079Pazarlama Giderleri16 -216.067 -274.638 -75.883 -77.668Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -52.781 -42.605 -17.223 -14.098Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 372.841 190.441 164.349 19.835Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -321.933 -130.350 -133.097 -31.548ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)374.719 375.324 153.477 109.059Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 105 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-389 0 -409 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 56.899 20.567 16.172 6.657FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)431.229 395.996 169.240 115.716Finansman Gelirleri18 55.039 46.998 22.403 28.884Finansman Giderleri19 -153.986 -149.205 -68.162 -39.960SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)332.282 293.789 123.481 104.640Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.243 3.597 24.241 -2.584Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -4.781 0 -4.781 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -7.462 3.597 29.022 -2.584SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)320.039 297.386 147.722 102.056DÖNEM KARI (ZARARI)320.039 297.386 147.722 102.056Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları320.039 297.386 147.722 102.056Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 21 1,33300000 1,23900000 0,61600000 0,42500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.711 -3.349 225 535Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -2.194 -4.293 290 685Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler483 944 -65 -150Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri483 944 -65 -150Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-29.116 -20.671 -15.895 2.134Yabancı Para Çevrim Farkları-78.424 -19.973 -46.765 3.071Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar49.308 -698 30.870 -937Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)49.308 -698 30.870 -937DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-30.827 -24.020 -15.670 2.669TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)289.212 273.366 132.052 104.725Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları289.212 273.366 132.052 104.725http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884429BIST