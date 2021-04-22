***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden DeğlosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -9.741 -9.741 -12.380 73.770 157.662 351.592 509.254 637.646 637.646Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Transferler19.880 331.712 -351.592 -19.880 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.946 -1.946 -1.946 1.165 0 0 1.165 22.307 22.307 21.526 21.526Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-200.000 -200.000 -200.000 -200.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.687 0 -11.687 0 0 0 0 0 -11.687 -11.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.215 93.650 0 0 0 289.374 22.307 311.681 459.172 0 459.172Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -11.589 -11.589 -11.589 -59.103 0 0 -59.103 93.650 289.374 618.268 907.642 1.007.343 0 1.007.343Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler39.880 578.388 -618.268 -39.880 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.522 -1.522 -1.522 -29.651 -29.651 107.444 107.444 76.271 0 76.271Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-400.000 -400.000 -400.000 -400.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.111 0 -13.111 0 0 0 0 0 -13.111 -88.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.754 133.530 0 0 0 467.762 107.444 575.206 683.614 0 683.614Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI275.324 -107.055Dönem Karı (Zararı)107.444 22.307Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler151.584 78.033Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 24.710 23.064Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.651 4.365Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 4.636 3.415Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 3.015 950Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler61.371 37.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 4.942 6.597Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 37.308 29.043Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19.121 2.141Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.657 13.035Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -19.625 -3.499Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 35.282 16.534Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler31.140 11.752Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler15.000 -1.738Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15.000 -1.738Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-618 -10.206İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-618 -10.206Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.978 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-349 -20Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-349 -20İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler31.807 -190.242Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-167.175 -46.713Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.958 -212.481Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.902 87.967İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler191.038 -19.015Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.008 -2.112Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)187.030 -16.903Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları290.835 -89.902Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -1.084 -3.328Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 -15.984 -16.180Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.557 2.355YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-73.042 -48.977Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri712 349Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri712 349Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-73.754 -49.326Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -16.661 -11.527Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -57.093 -37.799FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-401.089 452.806Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri562.582 912.329Kredilerden Nakit Girişleri562.582 912.329Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-555.504 -245.705Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-555.504 -245.705Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.517 -2.671Ödenen Temettüler-400.000 -200.000Ödenen Faiz-25.275 -14.646Alınan Faiz19.625 3.499YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-198.807 296.774Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-53.470 1.165NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-252.277 297.939DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 517.422 222.722DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 265.145 520.661Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 265.145 517.422Ticari Alacaklar9 1.168.999 1.188.748İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 390.127 440.683İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 778.872 748.065Diğer Alacaklar678 450Türev Araçlar8 0 15.937Stoklar10 1.340.526 1.335.582Peşin Ödenmiş Giderler14 23.028 19.444Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 281Diğer Dönen Varlıklar14 85.455 100.649ARA TOPLAM2.883.831 3.178.513TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.883.831 3.178.513DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 147 147Ticari Alacaklar9 312.689 130.567İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 312.689 130.567Diğer Alacaklar3.718 2.656Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 194.117 169.689Maddi Duran Varlıklar11 239.180 227.014Kullanım Hakkı Varlıkları11 17.558 19.485Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 539.461 500.727Peşin Ödenmiş Giderler14 15.404 9.092Ertelenmiş Vergi Varlığı20 99.644 96.285TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.421.918 1.155.662TOPLAM VARLIKLAR4.305.749 4.334.175KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 608.061 586.057İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 608.061 586.057Banka Kredileri6 599.773 577.078Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.288 8.979Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 842.297 289.014İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 842.297 289.014Banka Kredileri6 842.297 289.014Ticari Borçlar9 365.421 349.519İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 12.518 58.964İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 352.903 290.555Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 26.593 51.147Diğer Borçlar51.125 48.012Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14 706.131 538.712Türev Araçlar8 620 0Devlet Teşvik ve Yardımları7.534 2.895Kısa Vadeli Karşılıklar13 278.697 234.231Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 19.901 15.880Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar258.796 218.351Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 29.291 27.097ARA TOPLAM2.915.770 2.126.684TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.915.770 2.126.684UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 450.096 978.993İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 450.096 978.993Banka Kredileri6 437.133 964.949Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 12.963 14.044Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14 185.196 155.116Devlet Teşvik ve Yardımları5.608 2.314Uzun Vadeli Karşılıklar13 65.465 63.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 65.465 63.725TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER706.365 1.200.148TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.622.135 3.326.832ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar683.614 1.007.343Ödenmiş Sermaye24.000 24.000Sermaye Düzeltme Farkları52.743 52.743Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.111 -11.589Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.111 -11.589Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.111 -11.589Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-88.754 -59.103Yabancı Para Çevrim Farkları-88.754 -59.103Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler133.530 93.650Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları467.762 289.374Net Dönem Karı veya Zararı107.444 618.268TOPLAM ÖZKAYNAKLAR683.614 1.007.343TOPLAM KAYNAKLAR4.305.749 4.334.175Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 877.242 458.789Satışların Maliyeti15 -596.739 -308.304TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)280.503 150.485BRÜT KAR (ZARAR)280.503 150.485Genel Yönetim Giderleri16 -41.413 -33.094Pazarlama Giderleri16 -116.846 -77.311Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -18.510 -17.342Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 155.274 115.169Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -114.693 -112.906ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)144.315 25.001Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler349 20Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 618 10.206FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)145.282 35.227Finansman Gelirleri18 41.099 13.031Finansman Giderleri19 -81.915 -30.752SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)104.466 17.506Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.978 4.801Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 2.978 4.801SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)107.444 22.307DÖNEM KARI (ZARARI)107.444 22.307Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları107.444 22.307Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 21 0,44800000 0,09300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.522 -1.946Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.903 -2.496Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler381 550Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri381 550Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-29.651 1.165Yabancı Para Çevrim Farkları-53.461 -9.976Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar23.810 11.141Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)23.810 11.141DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-31.173 -781TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)76.271 21.526Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları76.271 21.526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930592BIST