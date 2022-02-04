***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -9.741 -9.741 -9.741 -12.380 0 0 -12.380 73.770 157.662 351.592 509.254 637.646 637.646Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler19.880 331.712 -351.592 -19.880 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.848 -1.711 -1.711 -46.723 0 0 -46.723 618.268 618.268 569.697 569.697Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-200.000 -200.000 -200.000 -200.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.589 0 -11.589 0 0 0 0 0 -11.589 -59.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -59.103 93.650 0 0 0 289.374 618.268 907.642 1.007.343 0 1.007.343Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -11.589 -11.589 -11.589 -59.103 0 0 -59.103 93.650 289.374 618.268 907.642 1.007.343 0 1.007.343Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler39.880 578.388 -618.268 -39.880 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.336 -1.336 -1.336 -150.996 -150.996 1.041.524 1.041.524 889.192 0 889.192Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-400.000 -400.000 -400.000 -400.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.925 0 -12.925 0 0 0 0 0 -12.925 -210.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -210.099 133.530 0 0 0 467.762 1.041.524 1.509.286 1.496.535 0 1.496.535Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI952.845 -51.942Dönem Karı (Zararı)1.041.524 618.268Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler558.721 310.247Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 105.148 96.714Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler41.365 27.300Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 34.488 14.942Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 6.877 12.358Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler319.290 166.522Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler32.651 20.405Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 205.751 119.094Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler80.888 27.023Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler151.635 82.792Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -31.490 -37.526Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 183.125 120.318Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6 215.772 40.524Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-28.294 -11.448Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-28.294 -11.448Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-107.451 -98.288İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 -107.451 -98.288Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-137.312 6.918Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.432 -787Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.432 -787İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-601.786 -907.282Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-898.907 -387.218Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-97.688 -579.755Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler205.341 93.328İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler189.468 -33.637Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-16.520 -76.298Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)205.988 42.661Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları998.459 21.233Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -3.794 -4.149Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -85.172 -62.751Vergi İadeleri (Ödemeleri)-827 -685Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)44.179 -5.590YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-311.441 -310.688Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.039 1.012Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.039 1.012Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-500.722 -311.700Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -193.123 -112.414Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -307.599 -199.286Alınan Temettüler5 187.242 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-270.818 719.425Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.031.827 2.049.296Kredilerden Nakit Girişleri6 2.031.827 2.049.296Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.763.430 -1.047.513Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.763.430 -1.047.513Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.502 -10.984Ödenen Temettüler-400.000 -200.000Ödenen Faiz-154.203 -108.900Alınan Faiz31.490 37.526YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)370.586 356.795Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-243.151 -62.095NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)127.435 294.700DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 517.422 222.722DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 644.857 517.422Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 644.857 517.422Ticari Alacaklar8 1.761.233 1.188.748İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 533.242 440.683İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.227.991 748.065Diğer Alacaklar9 1.212 450Türev Araçlar7 51 15.937Stoklar10 1.426.393 1.335.582Peşin Ödenmiş Giderler17 20.045 19.444Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 281Diğer Dönen Varlıklar17 106.634 100.649ARA TOPLAM3.960.425 3.178.513TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.960.425 3.178.513DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 147 147Ticari Alacaklar8 421.129 130.567İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 421.129 130.567Diğer Alacaklar9 4.474 2.656Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 182.456 169.689Maddi Duran Varlıklar12 396.704 227.014Kullanım Hakkı Varlıkları12 33.946 19.485Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 739.375 500.727Peşin Ödenmiş Giderler17 16.446 9.092Ertelenmiş Vergi Varlığı25 234.424 96.285TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.029.101 1.155.662TOPLAM VARLIKLAR5.989.526 4.334.175KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 473.279 586.057İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 473.279 586.057Banka Kredileri6 455.503 577.078Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 17.776 8.979Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 644.014 289.014İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 644.014 289.014Banka Kredileri6 644.014 289.014Ticari Borçlar8 554.860 349.519İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 70.714 58.964İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 484.146 290.555Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 67.060 51.147Diğer Borçlar9 46.547 48.012Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler17 602.791 538.712Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları14 16.572 2.895Kısa Vadeli Karşılıklar15 440.523 234.231Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 20.705 15.880Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar419.818 218.351Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 6.688 27.097ARA TOPLAM2.852.334 2.126.684TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.852.334 2.126.684UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.261.164 978.993İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 1.261.164 978.993Banka Kredileri6 1.233.360 964.949Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 27.804 14.044Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler17 278.783 155.116Devlet Teşvik ve Yardımları14 11.283 2.314Uzun Vadeli Karşılıklar16 89.427 63.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 89.427 63.725TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.640.657 1.200.148TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.492.991 3.326.832ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.496.535 1.007.343Ödenmiş Sermaye18 24.000 24.000Sermaye Düzeltme Farkları18 52.743 52.743Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -12.925 -11.589Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.925 -11.589Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -12.925 -11.589Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-210.099 -59.103Yabancı Para Çevrim Farkları-210.099 -59.103Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 133.530 93.650Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 467.762 289.374Net Dönem Karı veya Zararı1.041.524 618.268TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.496.535 1.007.343TOPLAM KAYNAKLAR5.989.526 4.334.175Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 4.508.874 2.908.711Satışların Maliyeti19 -2.792.189 -1.714.567TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.716.685 1.194.144BRÜT KAR (ZARAR)1.716.685 1.194.144Genel Yönetim Giderleri20 -202.991 -149.634Pazarlama Giderleri20 -596.356 -382.208Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -109.841 -87.325Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 976.660 453.914Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -708.619 -392.901ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.075.538 635.990Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.432 787Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 107.451 98.288FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.184.421 735.065Finansman Gelirleri23 223.298 95.191Finansman Giderleri24 -503.173 -205.070SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)904.546 625.186Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri136.978 -6.918Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -827 -685Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 137.805 -6.233SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.041.524 618.268DÖNEM KARI (ZARARI)1.041.524 618.268Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.041.524 618.268Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 26 4,34000000 2,57600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar