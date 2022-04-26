***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -11.589 -11.589 -11.589 -59.103 0 0 -59.103 93.650 289.374 618.268 907.642 1.007.343 1.007.343Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler39.880 578.388 -618.268 -39.880 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.522 -1.522 -1.522 -29.651 0 0 -29.651 107.444 107.444 76.271 76.271Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-400.000 -400.000 -400.000 -400.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.111 0 -13.111 0 0 0 0 0 -13.111 -88.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.754 133.530 0 0 0 467.762 107.444 575.206 683.614 0 683.614Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -12.925 -12.925 -12.925 -210.099 0 0 -210.099 133.530 467.762 1.041.524 1.509.286 1.496.535 0 1.496.535Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler49.868 991.656 -1.041.524 -49.868 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.259 -4.259 -4.259 2.931 2.931 200.532 200.532 199.204 0 199.204Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-500.000 -500.000 -500.000 -500.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.184 0 -17.184 0 0 0 0 0 -17.184 -207.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -207.168 183.398 0 0 0 959.418 200.532 1.159.950 1.195.739 0 1.195.739Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI657.930 275.324Dönem Karı (Zararı)200.532 107.444Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler317.226 151.584Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 35.546 24.710Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13.704 7.651Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 9.912 4.636Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 3.792 3.015Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler140.995 61.371Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 26.952 4.942Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 50.580 37.308Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler63.463 19.121Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler43.839 15.657Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -11.294 -19.625Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 55.133 35.282Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6 77.010 31.140Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler609 15.000Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler609 15.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5.870 -618İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 5.870 -618Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler492 -2.978Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-839 -349Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-839 -349İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler171.909 31.807Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler476.310 -167.175Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-436.271 -7.958Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler134.774 15.902İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.904 191.038Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-77.796 4.008Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)74.892 187.030Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları689.667 290.835Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -2.790 -1.084Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-28.576 -15.984Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-371 1.557YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-134.359 -73.042Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.326 712Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.326 712Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-135.685 -73.754Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -42.672 -16.661Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -93.013 -57.093FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-549.912 -401.089Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.185.668 562.582Kredilerden Nakit Girişleri6 1.185.668 562.582Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.222.239 -555.504Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.222.239 -555.504Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -885 -2.517Ödenen Temettüler-500.000 -400.000Ödenen Faiz-23.750 -25.275Alınan Faiz11.294 19.625YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.341 -198.807Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-20.117 -53.470NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-46.458 -252.277DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 644.857 517.422DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 598.399 265.145Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 598.399 644.857Ticari Alacaklar9 1.256.902 1.761.233İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 344.459 533.242İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 912.443 1.227.991Diğer Alacaklar1.420 1.212Türev Araçlar8 0 51Stoklar10 1.858.872 1.426.393Peşin Ödenmiş Giderler14 47.658 20.045Diğer Dönen Varlıklar14 162.825 106.634ARA TOPLAM3.926.076 3.960.425TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.926.076 3.960.425DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 147 147Ticari Alacaklar9 438.838 421.129İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 438.838 421.129Diğer Alacaklar3.064 4.474Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 199.677 182.456Maddi Duran Varlıklar11 429.786 396.704Kullanım Hakkı Varlıkları11 36.112 33.946Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 810.132 739.375Peşin Ödenmiş Giderler14 11.640 16.446Ertelenmiş Vergi Varlığı20 233.932 234.424TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.163.328 2.029.101TOPLAM VARLIKLAR6.089.404 5.989.526KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 223.293 473.279İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 223.293 473.279Banka Kredileri6 200.000 455.503Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 23.293 17.776Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 737.278 644.014İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 737.278 644.014Banka Kredileri6 737.278 644.014Ticari Borçlar9 689.634 554.860İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 25.333 70.714İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 664.301 484.146Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 64.463 67.060Diğer Borçlar66.578 46.547Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14 644.861 602.791Türev Araçlar8 188 0Devlet Teşvik ve Yardımları1.906 16.572Kısa Vadeli Karşılıklar13 540.036 440.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 34.751 20.705Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar505.285 419.818Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 15.570 6.688ARA TOPLAM2.983.807 2.852.334TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.983.807 2.852.334UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.498.069 1.261.164İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 1.498.069 1.261.164Banka Kredileri6 1.461.636 1.233.360Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 36.433 27.804Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14 297.015 278.783Devlet Teşvik ve Yardımları9.907 11.283Uzun Vadeli Karşılıklar13 104.867 89.427Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 104.867 89.427TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.909.858 1.640.657TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.893.665 4.492.991ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.195.739 1.496.535Ödenmiş Sermaye24.000 24.000Sermaye Düzeltme Farkları52.743 52.743Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-17.184 -12.925Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.184 -12.925Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.184 -12.925Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-207.168 -210.099Yabancı Para Çevrim Farkları-207.168 -210.099Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler183.398 133.530Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları959.418 467.762Net Dönem Karı veya Zararı200.532 1.041.524TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.195.739 1.496.535TOPLAM KAYNAKLAR6.089.404 5.989.526Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.293.998 877.242Satışların Maliyeti15 -827.250 -596.739TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)466.748 280.503BRÜT KAR (ZARAR)466.748 280.503Genel Yönetim Giderleri16 -111.159 -41.413Pazarlama Giderleri16 -179.210 -116.846Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -22.601 -18.510Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 327.796 155.274Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -176.699 -114.693ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)304.875 144.315Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler839 349Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -5.870 618FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)299.844 145.282Finansman Gelirleri18 39.820 41.099Finansman Giderleri19 -137.575 -81.915SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)202.089 104.466Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.557 2.978Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -1.557 2.978SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)200.532 107.444DÖNEM KARI (ZARARI)200.532 107.444Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları200.532 107.444Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 21 0,83600000 0,44800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.259 -1.522Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.324 -1.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.065 381Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.065 381Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.931 -29.651Yabancı Para Çevrim Farkları-20.162 -53.461Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar23.093 23.810Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)23.093 23.810DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.328 -31.173TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)199.204 76.271Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları199.204 76.271http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024002BIST