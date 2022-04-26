***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.04.2022 18:13
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -11.589 -11.589 -11.589 -59.103 0 0 -59.103 93.650 289.374 618.268 907.642 1.007.343 1.007.343
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
39.880 578.388 -618.268 -39.880 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.522 -1.522 -1.522 -29.651 0 0 -29.651 107.444 107.444 76.271 76.271
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.111 0 -13.111 0 0 0 0 0 -13.111 -88.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.754 133.530 0 0 0 467.762 107.444 575.206 683.614 0 683.614
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -12.925 -12.925 -12.925 -210.099 0 0 -210.099 133.530 467.762 1.041.524 1.509.286 1.496.535 0 1.496.535
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
49.868 991.656 -1.041.524 -49.868 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.259 -4.259 -4.259 2.931 2.931 200.532 200.532 199.204 0 199.204
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.184 0 -17.184 0 0 0 0 0 -17.184 -207.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -207.168 183.398 0 0 0 959.418 200.532 1.159.950 1.195.739 0 1.195.739
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
657.930 275.324
Dönem Karı (Zararı)
200.532 107.444
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
317.226 151.584
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 35.546 24.710
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.704 7.651
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 9.912 4.636
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.792 3.015
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
140.995 61.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 26.952 4.942
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 50.580 37.308
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
63.463 19.121
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.839 15.657
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -11.294 -19.625
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 55.133 35.282
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 77.010 31.140
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
609 15.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
609 15.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5.870 -618
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 5.870 -618
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
492 -2.978
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-839 -349
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-839 -349
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
171.909 31.807
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
476.310 -167.175
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-436.271 -7.958
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
134.774 15.902
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.904 191.038
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-77.796 4.008
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
74.892 187.030
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
689.667 290.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -2.790 -1.084
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-28.576 -15.984
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-371 1.557
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-134.359 -73.042
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.326 712
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.326 712
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-135.685 -73.754
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -42.672 -16.661
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -93.013 -57.093
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-549.912 -401.089
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.185.668 562.582
Kredilerden Nakit Girişleri
6 1.185.668 562.582
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.222.239 -555.504
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.222.239 -555.504
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -885 -2.517
Ödenen Temettüler
-500.000 -400.000
Ödenen Faiz
-23.750 -25.275
Alınan Faiz
11.294 19.625
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.341 -198.807
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-20.117 -53.470
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.458 -252.277
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 644.857 517.422
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 598.399 265.145
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 598.399 644.857
Ticari Alacaklar
9 1.256.902 1.761.233
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 344.459 533.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 912.443 1.227.991
Diğer Alacaklar
1.420 1.212
Türev Araçlar
8 0 51
Stoklar
10 1.858.872 1.426.393
Peşin Ödenmiş Giderler
14 47.658 20.045
Diğer Dönen Varlıklar
14 162.825 106.634
ARA TOPLAM
3.926.076 3.960.425
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.926.076 3.960.425
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 147 147
Ticari Alacaklar
9 438.838 421.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 438.838 421.129
Diğer Alacaklar
3.064 4.474
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 199.677 182.456
Maddi Duran Varlıklar
11 429.786 396.704
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 36.112 33.946
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 810.132 739.375
Peşin Ödenmiş Giderler
14 11.640 16.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 233.932 234.424
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.163.328 2.029.101
TOPLAM VARLIKLAR
6.089.404 5.989.526
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 223.293 473.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 223.293 473.279
Banka Kredileri
6 200.000 455.503
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 23.293 17.776
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 737.278 644.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 737.278 644.014
Banka Kredileri
6 737.278 644.014
Ticari Borçlar
9 689.634 554.860
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 25.333 70.714
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 664.301 484.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 64.463 67.060
Diğer Borçlar
66.578 46.547
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 644.861 602.791
Türev Araçlar
8 188 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.906 16.572
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 540.036 440.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 34.751 20.705
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
505.285 419.818
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 15.570 6.688
ARA TOPLAM
2.983.807 2.852.334
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.983.807 2.852.334
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.498.069 1.261.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.498.069 1.261.164
Banka Kredileri
6 1.461.636 1.233.360
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 36.433 27.804
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 297.015 278.783
Devlet Teşvik ve Yardımları
9.907 11.283
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 104.867 89.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 104.867 89.427
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.909.858 1.640.657
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.893.665 4.492.991
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.195.739 1.496.535
Ödenmiş Sermaye
24.000 24.000
Sermaye Düzeltme Farkları
52.743 52.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.184 -12.925
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.184 -12.925
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.184 -12.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-207.168 -210.099
Yabancı Para Çevrim Farkları
-207.168 -210.099
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
183.398 133.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
959.418 467.762
Net Dönem Karı veya Zararı
200.532 1.041.524
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.195.739 1.496.535
TOPLAM KAYNAKLAR
6.089.404 5.989.526
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 1.293.998 877.242
Satışların Maliyeti
15 -827.250 -596.739
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
466.748 280.503
BRÜT KAR (ZARAR)
466.748 280.503
Genel Yönetim Giderleri
16 -111.159 -41.413
Pazarlama Giderleri
16 -179.210 -116.846
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -22.601 -18.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 327.796 155.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -176.699 -114.693
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
304.875 144.315
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
839 349
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -5.870 618
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
299.844 145.282
Finansman Gelirleri
18 39.820 41.099
Finansman Giderleri
19 -137.575 -81.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
202.089 104.466
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.557 2.978
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.557 2.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
200.532 107.444
DÖNEM KARI (ZARARI)
200.532 107.444
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
200.532 107.444
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 21 0,83600000 0,44800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.259 -1.522
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.324 -1.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.065 381
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.065 381
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.931 -29.651
Yabancı Para Çevrim Farkları
-20.162 -53.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
23.093 23.810
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
23.093 23.810
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.328 -31.173
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
199.204 76.271
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
199.204 76.271
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024002
BIST