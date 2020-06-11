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***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

11.06.2020 17:45
GÜNCEL HABERLER



***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
170 adet solo tip dizel otobüs ve 134 adet körüklü tip dizel otobüs alımı
İhaleyi Açan Taraf
Eshot Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
11/06/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
11/06/2020
İhale Sonucu
En iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir
İhale Bedeli
Yaklaşık 476 milyon TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
Yaklaşık 476 milyon TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
Yaklaşık %20 (2019 yıllık hasılata oran)
Açıklamalar

Eshot Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu, 170 adet solo tip dizel otobüs ve 134 adet körüklü tip dizel otobüs tedariki ve araçların 5 yıllık bakımını içeren ihalede en iyi fiyat tarafımızdan verilmiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir.  Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850718


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 41,58 5.253.749 % 10,00  
DOBUR 13,20 3.101.168 % 10,00  
DAGHL 10,56 3.196.332 % 10,00  
ARDYZ 32,36 162.007.355 % 9,99  
ISBIR 1.074,20 1.753.698 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6118 8,6550 % 0,05  
Frank 7,2576 7,3014 % 1,54  
Riyal 1,8165 1,8256 % 0,96  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 -1,30  
Altın Gr. 382 382 2,92  
Cumhuriyet 2.467 2.494 11,40  
Tam 2.540 2.563 11,80  
Yarım 1.239 1.251 7,70  
Çeyrek 620 626 3,40  
Gümüş.Ons 17,84 17,87 -0,25  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 -0,03  
B. Petrol 38,85 38,85 -2,88  
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