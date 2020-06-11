***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
11.06.2020 17:45
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
170 adet solo tip dizel otobüs ve 134 adet körüklü tip dizel otobüs alımı
İhaleyi Açan Taraf
Eshot Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
11/06/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
11/06/2020
İhale Sonucu
En iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir
İhale Bedeli
Yaklaşık 476 milyon TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
Yaklaşık 476 milyon TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
Yaklaşık %20 (2019 yıllık hasılata oran)
Açıklamalar
Eshot Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu, 170 adet solo tip dizel otobüs ve 134 adet körüklü tip dizel otobüs tedariki ve araçların 5 yıllık bakımını içeren ihalede en iyi fiyat tarafımızdan verilmiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850718
BIST
18:05109.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -623,53
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
18:056,8462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0705
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8591
En Düşük
6,7686
18:057,7878
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0790
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,8023
En Düşük
7,6811
18:05381,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,07
|Açılış
|: 381,78
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
383,40
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|5.253.749
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|3.101.168
|% 10,00
|
|DAGHL
|10,56
|3.196.332
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|162.007.355
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.753.698
|% 9,99
|
|IZTAR
|5,97
|4.069.736
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,91
|201.911
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.784.507
|% -9,82
|
|ALYAG
|1,33
|4.406.779
|% -9,52
|
|SALIX
|10,25
|424.194
|% -7,41
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|GARAN
|8,16
|1.031.048.314
|% -0,37
|
|ASELS
|32,24
|998.475.568
|% 0,12
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 4,20
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|ODAS
|2,03
|408.327.482
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6118
|8,6550
|% 0,05
|
|Frank
|7,2576
|7,3014
|% 1,54
|
|Riyal
|1,8165
|1,8256
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-1,30
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,92
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.494
|11,40
|
|Tam
|2.540
|2.563
|11,80
|
|Yarım
|1.239
|1.251
|7,70
|
|Çeyrek
|620
|626
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|38,85
|38,85
|-2,88
|
Seans Raporu
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17:58XU100
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, ARCLK, BIMAS