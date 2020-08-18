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***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

18.08.2020 08:36
GÜNCEL HABERLER



***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
170 adet solo tip dizel otobüs ve 134 adet körüklü tip dizel otobüs alımı
İhaleyi Açan Taraf
Eshot Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
11/06/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
11/06/2020
İhale Sonucu
En iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir
İhale Bedeli
Yaklaşık 476 milyon TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
Yaklaşık 476 milyon TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
Yaklaşık %20 (2019 yıllık hasılata oran)
Açıklamalar

11 Haziran 2020 tarihli ÖDA ile en iyi teklifin Şirketimiz tarafından verildiğinin açıklandığı ESHOT Genel Müdürlüğü'nün ihalesine ilişkin davet mektubu Şirketimize iletilmiş olup ihale sözleşmesi yasal süresi olan 10 gün içerisinde imzalanacaktır. Söz konusu ihale ile ilgili teslimatların bu yıl başlayıp, partiler halinde 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869585


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TSGYO 3,55 39.444.346 % 54,22  
SARKY 7,00 7.453.517 % 50,00  
OTKAR 136,30 17.978.798 % 0,00  
ISFIN 3,54 66.752.497 % 0,00  
KLMSN 13,54 9.773.971 % 0,00  
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Sterlin 9,7052 9,7539 % 0,72  
Frank 8,1454 8,1945 % 0,53  
Riyal 1,9666 1,9765 % 0,31  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.000 2.000 14,47  
Altın Gr. 476 476 5,62  
Cumhuriyet 3.131 3.179 6,00  
Tam 3.121 3.200 66,49  
Yarım 1.509 1.548 32,16  
Çeyrek 757 774 16,09  
Gümüş.Ons 27,97 28,01 0,49  
Gümüş Gr. 6,65 6,67 0,14  
B. Petrol 45,14 45,14 -0,23  
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