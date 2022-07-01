***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
01.07.2022 09:31
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
60 adet elektrikli minibüs alımı.
İhaleyi Açan Taraf
İETT Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
30/06/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Şirketimiz dışında ihaleye teklif veren olmamıştır.
İhale Bedeli
Yaklaşık 378 milyon Türk Lirası
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
Yaklaşık 378 milyon Türk Lirası
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
Yaklaşık %8 (2021 yıllık hasılata oran)
Açıklamalar
İETT Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu, 60 adet elektrikli tip minibüs alımı, gerekli şarj üniteleri temini ve araçların 2 yıllık bakımını içeren ihalede tek teklif tarafımızdan verilmiş olup, bu durum ihalenin sonucunun kesinleştiği anlamına gelmemektedir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurum tarafından teklifin anlamlı bulunarak sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040566
BIST