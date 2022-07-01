***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu60 adet elektrikli minibüs alımı.İhaleyi Açan TarafİETT Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi30/06/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuŞirketimiz dışında ihaleye teklif veren olmamıştır.İhale BedeliYaklaşık 378 milyon Türk Lirasıİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımYaklaşık 378 milyon Türk LirasıOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Yaklaşık %8 (2021 yıllık hasılata oran)AçıklamalarİETT Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu, 60 adet elektrikli tip minibüs alımı, gerekli şarj üniteleri temini ve araçların 2 yıllık bakımını içeren ihalede tek teklif tarafımızdan verilmiş olup, bu durum ihalenin sonucunun kesinleştiği anlamına gelmemektedir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurum tarafından teklifin anlamlı bulunarak sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040566BIST