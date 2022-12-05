***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.12.2022 18:14
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı hakkında Yönetim Kurulu kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 5.12.2022 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine istinaden, Şirketimizin, 2.000.000.000 TL (İki Milyar Türk Lirası) tutara kadar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç onayı sonrasında ihraç limitinin geçerli olduğu sürede, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç etmesine bu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla, ihraç koşullarının belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin yürütülmesi için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084490
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
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|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 18,7150
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|Önceki Kapanış
|: 18,7100
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18,6877
En Düşük
18,5992
17:5919,5913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0380
|Açılış
|: 19,7600
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|Önceki Kapanış
|: 19,6900
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19,7638
En Düşük
19,5555
17:591.060,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -16,74
|Açılış
|: 1.060,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.059,68
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6341
|18,6375
|% 0,02
|
|Euro
|19,5686
|19,5957
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,6618
|22,7755
|% -0,69
|
|Frank
|19,7149
|19,8337
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9442
|4,9690
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-28,68
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|-16,59
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.110
|7.178
|-96,00
|
|Yarım
|3.448
|3.509
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.729
|1.754
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,25
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|-0,53
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|-1,85
|
Seans Raporu
17:59
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17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
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17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
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