***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
16.02.2022 18:17
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2022 hesap döneminde belirlenen oranları aşması beklenen işlemler için 2021 yılı işlem esasları ve önemli bilgileri içerecek şekilde hazırlanan ekli İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2022 hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin bu Rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002133
BIST
12:062.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,67
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
12:0613,6163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0194
|Açılış
|: 13,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6248
En Düşük
13,5639
12:0615,4820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
12:06825,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 7,03
|Açılış
|: 825,53
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
827,74
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler12:06
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|ARMDA
|69,75
|10.354.775
|% 9,93
|
|DESPC
|10,30
|18.278.567
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,08
|45.034.849
|% 9,63
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|PKENT
|640,80
|987.473
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|DZGYO
|3,03
|15.590.181
|% -9,82
|
|OYLUM
|4,95
|7.086.845
|% -9,34
|
|THYAO
|29,80
|3.127.191.622
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,83
|865.980.032
|% -0,34
|
|TUPRS
|194,00
|693.304.162
|% -0,82
|
|EREGL
|28,34
|579.435.723
|% 0,57
|
|YKBNK
|4,05
|482.230.116
|% 1,00
|
|YKBNK
|4,05
|482.230.116
|% 1,00
|
|THYAO
|29,80
|3.127.191.622
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,83
|865.980.032
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,34
|160.204.188
|% -0,85
|
|ODAS
|1,30
|57.531.613
|% -0,76
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6092
|13,6163
|% 0,14
|
|Euro
|15,4690
|15,4820
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,4335
|18,5259
|% 0,04
|
|Frank
|14,7050
|14,7936
|% 0,07
|
|Riyal
|3,6157
|3,6338
|% 0,10
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|16,94
|
|Altın Gr.
|825
|826
|7,06
|
|Cumhuriyet
|5.488
|5.570
|75,00
|
|Tam
|5.457
|5.593
|70,31
|
|Yarım
|2.638
|2.706
|34,01
|
|Çeyrek
|1.323
|1.353
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,81
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|0,05
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|-0,78
|