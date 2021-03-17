***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Dağıtım Önerisi'nin Olağan Genel Kurul'da kabulüYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)OTKAR, TRAOTKAR91H3 Peşin 16,6666666 1.666,66666 15 14,1666666 1.416,66666Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 24.03.2021 26.03.2021 25.03.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)OTKAR, TRAOTKAR91H3 0 0Ek Açıklamalar17.03.2021 tarihli Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 58. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının kar payı dağıtımı ile ilgili maddesi aşağıda bulunmaktadır.Şirket tarafından 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 618.267.060 TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" elde edildiği Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 597.576.485 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek, Kâr Dağıtım Politikamıza uygun olarak piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ve tutanağa eklenen kar dağıtım tablosuna uygun olarakTürk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2020 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2020 yılı için ayrılmamasına,Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19'uncu maddesine ve 28.03.2014 tarihli Genel Kurul'da, ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar payı dağıtımınınCari yıl karından,311.452.407 TL ortaklara birinci kar payı,88.547.593 TL ortaklara ikinci kar payı,39.880.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,şeklinde gerçekleştirilmesine,Ortaklara ödenecek toplam kar payı tutarı olan 400.000.000 TL'nin tamamının nakden ödenmesineVUK hükümlerine göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 400.000.000 TL kar payı ve 39.880.000 TL Genel Kanuni Yedek Akçe'nin tamamının cari yıl kazançlarından karşılanmasına,VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen kar payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 157.696.485 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki bakiye 178.387.060 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasınaTam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli pay için % 1.666,67 oranında ve 16,66667 TL brüt=net nakit kar payı diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli pay için % 1.416,667 oranında ve 14,16667 TL net nakit kar payı ödenmesineKar payı ödeme tarihinin 24.03.2021 olarak belirlenmesine 18.134.626,67 TL'lık olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kardagitim_EK.pdfEK: 2 Dividend.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUOTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 93.638.147* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 625.185.023 597.576.4854. Vergiler ( - ) 6.917.963 05. Net Dönem Kârı 618.267.060 597.576.4856. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 618.267.060 597.576.485Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.637.753 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 622.904.813 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 1.200.000* Nakit 311.452.407 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 88.547.593 398.800.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 39.880.000 39.880.00017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 178.387.060 157.696.48520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 340.000.000 0 54,99 14,16667 1.416,667TOPLAM 340.000.000 0 54,99 14,16667 1.416,667Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (SPK Finansal Raporlama Tebliği) kapsamında Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 618.267.060 TL ana ortaklığa ait Net Dönem Karı elde edilmiştir. Uzun vadeli şirket stratejimiz, şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, Genel Kurul'da alınacak karar ile onaylanması halinde kar payının ödenmesine 24.03.2021 tarihinde başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918890BIST