***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
06.01.2022 09:22
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/01/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/01/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmalarını gerçekleştiren Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile şirketimiz arasında yapılan derecelendirme sözleşmesi iki derecelendirme dönemini kapsayacak şekilde yenilenmiş olup sözleşme süresi 06.01.2024'de sona erecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989191
BIST
12:072.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,49
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
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2.022
En Düşük
1.978
12:0713,6578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0103
|Açılış
|: 13,6500
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|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
12:0715,4559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0090
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
12:07786,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -8,16
|Açılış
|: 786,70
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler12:05
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.072.037
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|MTRYO
|1,69
|1.532.354
|% 6,96
|
|KIMMR
|3,46
|79.061.996
|% 6,79
|
|ELITE
|22,04
|45.108.567
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,34
|50.578.911
|% -6,14
|
|MARKA
|4,01
|1.857.973
|% -5,65
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|SEYKM
|10,38
|23.440.161
|% -3,80
|
|THYAO
|24,88
|1.377.253.489
|% 4,10
|
|EREGL
|30,68
|1.103.895.379
|% -0,58
|
|SISE
|14,61
|840.295.000
|% 1,39
|
|GARAN
|11,54
|757.878.901
|% 0,79
|
|KRDMD
|10,29
|718.053.329
|% -0,10
|
|YKBNK
|3,49
|277.688.010
|% -0,57
|
|PETKM
|9,12
|695.167.851
|% 3,17
|
|EKGYO
|2,29
|165.354.148
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,29
|718.053.329
|% -0,10
|
|GARAN
|11,54
|757.878.901
|% 0,79
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6253
|13,6505
|% -0,13
|
|Euro
|15,4133
|15,4638
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,3486
|18,4406
|% -0,54
|
|Frank
|14,7667
|14,8557
|% -0,35
|
|Riyal
|3,6225
|3,6406
|% -0,07
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-13,96
|
|Altın Gr.
|785
|785
|-9,83
|
|Cumhuriyet
|5.259
|5.339
|-1,00
|
|Tam
|5.190
|5.325
|-45,67
|
|Yarım
|2.508
|2.576
|-22,09
|
|Çeyrek
|1.258
|1.288
|-11,05
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,27
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,70
|-0,30
|
|B. Petrol
|80,44
|80,44
|-0,36
|