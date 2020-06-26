***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.06.2020 16:37
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şiretimiz, Gürcistan Belediye Kalkınma Fonu ile 175 adet otobüs ve bu otobüslerin yedek parça ve eğitimlerini kapsayan yaklaşık 18,7 milyon Euro tutarında bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sipariş ile ilgili teslimatların bu yıl başlayıp partiler halinde 2021 yılı Mart ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853130
BIST
17:54114.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 529,93
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.389
17:546,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8590
En Düşük
6,8444
17:547,6867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0063
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6758
17:54386,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,38
|Açılış
|: 386,41
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
385,26
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|103.730.470
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.557.782
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.747.641
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.707.205
|% 9,93
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,94
|79.670.606
|% -6,64
|
|IHGZT
|4,44
|37.587.815
|% -6,33
|
|GUBRF
|26,12
|269.797.604
|% -6,04
|
|YONGA
|25,50
|155.510
|% -4,14
|
|ISFIN
|4,15
|1.141.427.192
|% 2,72
|
|ODAS
|2,50
|1.050.922.690
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,03
|689.249.268
|% 0,66
|
|KARSN
|2,74
|627.908.594
|% 0,37
|
|GARAN
|8,21
|587.157.786
|% -0,12
|
|ODAS
|2,50
|1.050.922.690
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,61
|571.638.578
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,15
|1.141.427.192
|% 2,72
|
|KARSN
|2,74
|627.908.594
|% 0,37
|
|KRDMD
|3,03
|689.249.268
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4243
|8,4665
|% -0,74
|
|Frank
|7,1903
|7,2336
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-9,37
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.506
|2.524
|-15,80
|
|Tam
|2.579
|2.590
|-16,20
|
|Yarım
|1.253
|1.267
|-8,00
|
|Çeyrek
|627
|634
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,70
|40,70
|-0,35
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
-
17:59XU100
Endeks 114, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 13, 428.00 milyon TL de
-
17:57MSGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 759 adet işlem
-
17:55ODAS
Yüzde 9.21 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 245, 554 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 114, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 13, 162.00 milyon TL de