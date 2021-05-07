***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yerel ve uluslararası paydaşların uyum alanındaki beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla, yerel ve uluslararası mevzuat ve küresel ölçekteki iyi uygulamalar dikkate alınarak aşağıda sayılan politikaların kabulüne karar verilmiştir. 1.İnsan Hakları Politikası 2.Hediye ve Ağırlama Politikası 3.Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası 4.Tedarik Zinciri Uyum Politikası 5.Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Söz konusu politikalar www.otokar.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde kamu ile paylaşılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935328BIST