***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2021 18:13
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yerel ve uluslararası paydaşların uyum alanındaki beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla, yerel ve uluslararası mevzuat ve küresel ölçekteki iyi uygulamalar dikkate alınarak aşağıda sayılan politikaların kabulüne karar verilmiştir. 1.İnsan Hakları Politikası 2.Hediye ve Ağırlama Politikası 3.Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası 4.Tedarik Zinciri Uyum Politikası 5.Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Söz konusu politikalar www.otokar.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde kamu ile paylaşılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935328
BIST
18:001.441
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BIST En Aktif Hisseler18:00
|IHGZT
|1,43
|7.549.402
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.684.516
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.785.256
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|5.980.212
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|115.358.918
|% -8,65
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|15,94
|102.434.565
|% -7,16
|
|PETKM
|6,54
|5.467.593.960
|% -5,22
|
|GARAN
|7,68
|2.262.391.675
|% 3,92
|
|KOZAL
|128,90
|1.770.432.619
|% 5,22
|
|KRDMD
|8,48
|1.281.257.497
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,45
|921.542.052
|% 5,18
|
|PETKM
|6,54
|5.467.593.960
|% -5,22
|
|YKBNK
|2,14
|842.172.107
|% 2,88
|
|TSKB
|1,29
|494.274.536
|% 4,03
|
|GARAN
|7,68
|2.262.391.675
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,19
|224.066.409
|% 3,48
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|16,22
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,00
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,80
|67,80
|-0,29
|