***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.07.2021 18:22
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 – 30.06.2021 dönemine ilişkin altı aylık özet konsolide finansal tabloları ile ara dönem faaliyet raporu ve sınırlı bağımsız denetim raporu bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar, basın bülteni ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.otokar.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953417
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.380
18:058,4225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0331
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
18:0510,0251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0435
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
18:05491,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -5,94
|Açılış
|: 491,25
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
490,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMAS
|1,32
|88.288.744
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,08
|3.163.760
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.845.159
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.604.013
|% 9,96
|
|ADESE
|1,24
|11.132.546
|% 9,73
|
|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% -10,00
|
|METUR
|6,82
|98.188.437
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|29.064.454
|% -9,73
|
|YAYLA
|4,05
|137.471.802
|% -6,68
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 2,16
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 8,81
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 3,46
|
|EREGL
|20,00
|651.950.508
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 3,46
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 8,81
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,82
|148.759.026
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4195
|8,4211
|% -0,41
|
|Euro
|9,9930
|10,0071
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,6637
|11,7222
|% -0,94
|
|Frank
|9,2538
|9,3095
|% -0,46
|
|Riyal
|2,2382
|2,2494
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-13,41
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-5,98
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,64
|75,64
|0,54
|