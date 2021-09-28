***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirket'in uyum alanındaki risklerinin daha etkin yönetimini sağlamak, yerel ve uluslararası paydaşların uyum alanındaki beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla, yerel ve uluslararası mevzuat ve küresel ölçekteki iyi uygulamalar dikkate alınarak, 07.05.2021 tarihli özel durum açıklaması ile açıklanan politikalara ilave olarak, aşağıda sayılan politikaların kabulüne ve "Otokar Etik İlkeleri"nin güncellenmesine karar verilmiştir. 1. Uyum Politikası 2. Rekabet Hukuku Uyum Politikası 3. Toplumsal Yatırım Politikası 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Söz konusu politikalar ve güncellenen "Otokar Etik İlkeleri" www.otokar.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde kamu ile paylaşılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965590BIST