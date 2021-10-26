***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2021 18:24
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ilişkin finansal raporlar bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar, basın bülteni ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu, Şirketimiz internet sitesinde (www.otokar.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972567
BIST
18:051.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,27
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
18:059,5238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0607
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
18:0511,0494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0878
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
18:05547,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -9,57
|Açılış
|: 547,38
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
544,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELVA
|9,02
|35.556.819
|% 10,00
|
|AKMGY
|40,06
|2.958.266
|% 9,99
|
|ISGSY
|8,70
|247.339.436
|% 9,99
|
|ERBOS
|114,00
|131.898.326
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.624.822
|% 9,93
|
|HUBVC
|10,00
|31.473.819
|% -6,28
|
|BIOEN
|27,00
|381.496.781
|% -6,25
|
|ALMAD
|1,44
|9.172.221
|% -5,26
|
|ZOREN
|1,63
|112.272.412
|% -5,23
|
|EUYO
|3,60
|2.617.142
|% -4,76
|
|GARAN
|9,24
|2.514.550.701
|% 1,76
|
|GUBRF
|68,50
|1.447.033.230
|% 5,96
|
|THYAO
|14,70
|1.375.572.076
|% 2,94
|
|TUPRS
|139,80
|942.381.190
|% -1,41
|
|EREGL
|20,00
|865.189.263
|% 1,88
|
|GARAN
|9,24
|2.514.550.701
|% 1,76
|
|ODAS
|1,41
|246.961.003
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,60
|413.337.401
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,97
|264.284.141
|% 0,00
|
|PETKM
|6,50
|827.429.509
|% -1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5221
|9,5238
|% -0,63
|
|Euro
|11,0450
|11,0494
|% -0,79
|
|Sterlin
|13,0977
|13,1633
|% -0,40
|
|Frank
|10,3139
|10,3760
|% -0,59
|
|Riyal
|2,5325
|2,5452
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-21,33
|
|Altın Gr.
|547
|548
|-9,43
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,22
|
|B. Petrol
|85,42
|85,42
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 509 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 19, 474.00 milyon TL de
-
17:59ISGSY
Yüzde 9.86 oranında artışla 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 710, 798 adet işlem
-
17:58METRO
Yüzde 4.69 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 103, 537 adet işlem
-
17:57SARKY
Yüzde 6.69 oranında artışla 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 985, 422 adet işlem
-
17:56KONTR
Yüzde 4.09 oranında artışla 73.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 012 adet işlem