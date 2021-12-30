***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2021 08:43
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerlerimiz için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere, Grev Kararı alındığı Türk Metal Sendikası tarafından Şirketimize bildirilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987020
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18:051.895
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARDYZ
|7,20
|53.850.552
|% 0,03
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|ZOREN
|1,68
|68.160.700
|% 0,00
|
|YESIL
|1,85
|10.063.620
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,45
|3.239.100
|% 0,00
|
|YATAS
|11,14
|21.309.022
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,68
|68.160.700
|% 0,00
|
|YESIL
|1,85
|10.063.620
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,45
|3.239.100
|% 0,00
|
|YATAS
|11,14
|21.309.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,00
|
|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 0,00
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 0,00
|
|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 0,00
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 0,00
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,00
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 0,00
|
|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,82
|319.365.162
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9913
|13,1793
|% 4,11
|
|Euro
|14,7401
|14,8994
|% 3,56
|
|Sterlin
|17,8722
|17,9618
|% 4,97
|
|Frank
|14,4898
|14,5770
|% 5,05
|
|Riyal
|3,5393
|3,5571
|% 5,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-6,86
|
|Altın Gr.
|770
|770
|35,48
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,72
|0,41
|
|B. Petrol
|79,19
|79,19
|-0,02
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