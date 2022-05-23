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***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.05.2022 08:38
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça, bakım ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan, yaklaşık 34 Milyon USD bedelli, yeni bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve ihracat ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe girecektir. İlgili teslimatların bu yıl içerisinde başlayarak 9 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031626


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KGYO 4,76 922.283 % 9,93  
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POLHO 4,42 37.255.737 % 8,60  
INTEM 66,00 11.496.888 % 7,58  
DERHL 7,24 15.042.732 % 6,94  
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Sterlin 20,1621 20,2632 % 0,92  
Frank 16,6027 16,7027 % 1,10  
Riyal 4,2669 4,2883 % 0,85  
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Altın Ons 1.857 1.857 3,51  
Altın Gr. 957 957 8,49  
Cumhuriyet 6.279 6.374 -10,00  
Tam 6.248 6.406 -6,07  
Yarım 3.020 3.099 -2,93  
Çeyrek 1.515 1.549 -1,47  
Gümüş.Ons 21,84 21,87 0,05  
Gümüş Gr. 11,25 11,27 0,10  
B. Petrol 109 109 -1,56  
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