***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.05.2022 08:38
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça, bakım ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan, yaklaşık 34 Milyon USD bedelli, yeni bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve ihracat ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe girecektir. İlgili teslimatların bu yıl içerisinde başlayarak 9 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031626
BIST
10:182.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,33
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.394
En Düşük
2.380
10:1816,0879
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1623
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
16,0879
En Düşük
15,9172
10:1817,2692
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2332
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,2692
En Düşük
16,8668
10:18958,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,34
|Açılış
|: 958,13
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
958,49
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler10:16
|KGYO
|4,76
|922.283
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|15.798.363
|% 9,93
|
|POLHO
|4,42
|37.255.737
|% 8,60
|
|INTEM
|66,00
|11.496.888
|% 7,58
|
|DERHL
|7,24
|15.042.732
|% 6,94
|
|IMASM
|41,00
|4.082.483
|% -8,48
|
|KAPLM
|69,00
|1.204.001
|% -4,96
|
|ESCOM
|12,65
|2.907.179
|% -4,89
|
|DOBUR
|44,70
|333.688
|% -4,89
|
|ISDMR
|25,22
|1.650.884
|% -4,69
|
|GARAN
|15,34
|478.623.094
|% 1,12
|
|THYAO
|43,08
|396.220.823
|% 0,28
|
|SISE
|19,69
|206.193.117
|% 1,76
|
|HEKTS
|29,04
|184.692.352
|% 2,83
|
|ASELS
|23,60
|160.030.500
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,26
|70.047.458
|% -0,79
|
|GARAN
|15,34
|478.623.094
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,40
|97.652.589
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,62
|76.226.831
|% 1,12
|
|EKGYO
|2,58
|46.735.380
|% 0,39
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0612
|16,0726
|% 0,92
|
|Euro
|17,2369
|17,2551
|% 1,29
|
|Sterlin
|20,1621
|20,2632
|% 0,92
|
|Frank
|16,6027
|16,7027
|% 1,10
|
|Riyal
|4,2669
|4,2883
|% 0,85
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,51
|
|Altın Gr.
|957
|957
|8,49
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,10
|
|B. Petrol
|109
|109
|-1,56
|
Seans Raporu
10:16
daha fazla
-
10:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 72 artarak (% 0.14 ) 2, 648
-
10:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:30
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, IMASM, AKPAZ
-
10:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:30XU100
Endeks 2, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 3, 571.00 milyon TL de