***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.06.2021 09:48
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET SERDAR GÖRGÜÇ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
HÜSEYİN ODABAŞ Genel Müdür Yardımcısı-Mali Üst Düzey Yönetici
UĞUR SEDEF VEHBİ Genel Müdür Yardımcısı-Askeri Araçlar Pazarlama ve Satış Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Askeri Araçlar Uluslararası Pazarlama ve Satış, Askeri Araçlar İhracat Direktörü
HASAN BASRİ AKGÜL Genel Müdür Yardımcısı-İç Pazar Pazarlama ve Satış Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA KEREM ERMAN Genel Müdür Yardımcısı - Ticari Araçlar Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942102
BIST
12:251.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
12:258,3421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0521
|Açılış
|: 8,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
12:2510,1129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0503
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
12:25499,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -7,54
|Açılış
|: 499,22
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler12:24
|VAKKO
|13,75
|43.762.309
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|42.318.417
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,33
|2.373.179
|% 8,02
|
|DMSAS
|7,01
|9.344.393
|% 7,85
|
|TKURU
|142,00
|1.875.016
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|4.076.435
|% -9,81
|
|RODRG
|15,53
|953.633
|% -8,65
|
|YAYLA
|4,09
|4.311.321
|% -4,44
|
|CLEBI
|221,00
|35.391.669
|% -4,12
|
|THYAO
|14,80
|937.607.978
|% 1,44
|
|GARAN
|8,44
|454.479.798
|% -0,24
|
|FENER
|39,48
|318.323.456
|% 5,28
|
|YKBNK
|2,26
|307.711.860
|% -0,44
|
|BOBET
|5,70
|272.090.614
|% 6,54
|
|YKBNK
|2,26
|307.711.860
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,22
|238.043.606
|% 0,00
|
|THYAO
|14,80
|937.607.978
|% 1,44
|
|GARAN
|8,44
|454.479.798
|% -0,24
|
|BOBET
|5,70
|272.090.614
|% 6,54
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3389
|8,3417
|% -0,63
|
|Euro
|10,1091
|10,1136
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,7219
|11,7807
|% -0,72
|
|Frank
|9,2480
|9,3037
|% -0,67
|
|Riyal
|2,2183
|2,2294
|% -0,59
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-17,08
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,38
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-53,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-48,40
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-23,41
|
|Çeyrek
|798
|816
|-11,71
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,43
|73,43
|0,74
|