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***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.06.2021 09:48



***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET SERDAR GÖRGÜÇ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
HÜSEYİN ODABAŞ Genel Müdür Yardımcısı-Mali Üst Düzey Yönetici
UĞUR SEDEF VEHBİ Genel Müdür Yardımcısı-Askeri Araçlar Pazarlama ve Satış Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Askeri Araçlar Uluslararası Pazarlama ve Satış, Askeri Araçlar İhracat Direktörü
HASAN BASRİ AKGÜL Genel Müdür Yardımcısı-İç Pazar Pazarlama ve Satış Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA KEREM ERMAN Genel Müdür Yardımcısı - Ticari Araçlar Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942102


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 13,75 43.762.309 % 10,00  
OYYAT 24,78 42.318.417 % 9,94  
MERIT 22,58 121.390 % 9,91  
EUKYO 6,33 2.373.179 % 8,02  
DMSAS 7,01 9.344.393 % 7,85  
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Dolar 8,3389 8,3417 % -0,63  
Euro 10,1091 10,1136 % -0,49  
Sterlin 11,7219 11,7807 % -0,72  
Frank 9,2480 9,3037 % -0,67  
Riyal 2,2183 2,2294 % -0,59  
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12:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.861 -17,08  
Altın Gr. 499 499 -7,38  
Cumhuriyet 3.303 3.353 -53,00  
Tam 3.290 3.373 -48,40  
Yarım 1.590 1.632 -23,41  
Çeyrek 798 816 -11,71  
Gümüş.Ons 27,78 27,81 -0,14  
Gümüş Gr. 7,45 7,46 -0,08  
B. Petrol 73,43 73,43 0,74  
Seans Raporu 12:24
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