***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET SERDAR GÖRGÜÇ Genel Müdür Üst Düzey YöneticiHÜSEYİN ODABAŞ Genel Müdür Yardımcısı-Mali Üst Düzey YöneticiUĞUR SEDEF VEHBİ Genel Müdür Yardımcısı-Askeri Araçlar Pazarlama ve Satış Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Askeri Araçlar Uluslararası Pazarlama ve Satış, Askeri Araçlar İhracat DirektörüHASAN BASRİ AKGÜL Genel Müdür Yardımcısı-İç Pazar Pazarlama ve Satış Üst Düzey YöneticiMUSTAFA KEREM ERMAN Genel Müdür Yardımcısı - Ticari Araçlar Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942102BIST