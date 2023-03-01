***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET SERDAR GÖRGÜÇ Genel Müdür Üst Düzey YöneticiHÜSEYİN ODABAŞ Genel Müdür Yardımcısı-Mali Üst Düzey YöneticiUĞUR SEDEF VEHBİ Genel Müdür Yardımcısı-Askeri Araçlar Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Askeri Araçlar Pazarlama ve Satış, Genel Müdür Yardımcısı-Askeri Araçlar Uluslararası Pazarlama ve Satış, Askeri Araçlar İhracat DirektörüMUSTAFA KEREM ERMAN Genel Müdür Yardımcısı - Ticari Araçlar Üst Düzey YöneticiONUR VURAL Genel Müdür Yardımcısı - Operasyonlar Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118150BIST