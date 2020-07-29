***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
29.07.2020 18:19
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2020
Karar Sayısı
2020/16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 29/07/2020 KARAR SAYISI : 2020/16 Şirketimizce hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide özet finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda •Tarafımızca incelendiğini, •Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, •Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Ali İhsan İLKBAHAR Denetim Komitesi Başkanı Ali İhsan KAMANLI Denetim Komitesi Üyesi
Ahmet Serdar GÖRGÜÇ
Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863594
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BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|71.901.084
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|47.825.899
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.645.760
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|3.869.966
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.112.760
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.318.054
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.487.849
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,22
|19.683.813
|% -9,53
|
|NUGYO
|7,44
|68.408.563
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.276.081.116
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,20
|2.120.125.515
|% 4,03
|
|GARAN
|7,10
|1.537.492.754
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,22
|1.319.536.563
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|837.332.637
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,22
|1.319.536.563
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,20
|2.120.125.515
|% 4,03
|
|IHLAS
|0,90
|249.633.333
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|837.332.637
|% -0,33
|
|TSKB
|1,15
|313.107.764
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0163
|9,0615
|% 0,89
|
|Frank
|7,5955
|7,6413
|% 0,99
|
|Riyal
|1,8535
|1,8627
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-2,03
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.877
|2.916
|20,70
|
|Tam
|2.963
|3.006
|28,00
|
|Yarım
|1.438
|1.463
|9,30
|
|Çeyrek
|721
|731
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,41
|-0,03
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|B. Petrol
|43,99
|43,99
|0,38
|
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