***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamalar01.01.2020-30.06.2020 Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporumuz ekte yer almaktadır.Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868463BIST