***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 8.662.994 7.545.958Satışların Maliyeti18 -6.891.250 -6.097.883TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.771.744 1.448.075BRÜT KAR (ZARAR)1.771.744 1.448.075Genel Yönetim Giderleri18 -291.885 -226.508Pazarlama Giderleri18 -449.754 -364.312Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 30.293 65.146Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -32.047 -46.744ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.028.351 875.657Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 9.573 196.023Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-14.290 -10.857FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.023.634 1.060.823Finansman Gelirleri21 152.383 224.213Finansman Giderleri21 -816.167 -779.209SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)359.850 505.827Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-82.765 -82.697Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -32.944 -39.367Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -49.821 -43.330SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)277.085 423.130DÖNEM KARI (ZARARI)277.085 423.130Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar59.369 75.215Ana Ortaklık Payları217.716 347.915Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.405.320 1.552.760Dönem Karı (Zararı)277.085 423.130Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.326.843 1.354.793Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 546.741 410.617Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler35.265 16.601Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 35.265 16.601Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler93.156 93.343Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler91.911 100.472Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.245 -7.129Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler0 -187.941Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler580.782 410.036Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-20.832 -3.036Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler601.614 413.072Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-3.410 536.745Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler82.765 82.697Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.456 -7.305Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-8.456 -7.305İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-81.947 -111.213Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -6.311Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-471.428 59.214İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)701 -3.359İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-472.129 62.573Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler37.834 -99.464İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.440 -57.609İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)46.274 -41.855Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)81.890 -54.798Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler238.217 -38.177Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-32.246 -68.401Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.376 -189.143İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-152.143 -124.314İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)154.519 -64.829Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.541 823Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.685 95.870İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)18.685 95.870Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-436 712İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler39.620 188.462Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.521.981 1.666.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-79.911 -83.504Vergi İadeleri (Ödemeleri)-36.750 -30.446YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.321.338 -2.219.564Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -273.627Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.344.173 1.107.126Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -2.665.511 -3.053.063FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI985.337 804.395Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 115.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.573.834 1.533.434Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.954.071 -679.899Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-50.994 0Ödenen Temettüler-23.863 -360Ödenen Faiz-580.401 -351.059Alınan Faiz20.832 3.036Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 184.243YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.069.319 137.591Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi50.023 109.092NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.119.342 246.683DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ420.549 173.866DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.539.891 420.549Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.539.891 420.549Ticari Alacaklar1.424.456 961.581İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 20.628 21.329İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.403.828 940.252Diğer Alacaklar37.770 79.673İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 31.364 26.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 6.406 52.680Türev Araçlar65.878 119.391Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar25 65.878 119.391Stoklar6 453.909 692.126Peşin Ödenmiş Giderler10 122.943 90.697Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 7.102 11.748Diğer Dönen Varlıklar9 1.191.689 1.250.619ARA TOPLAM4.843.638 3.626.384TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.843.638 3.626.384DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar25 3.580 3.580Ticari Alacaklar5 256.517 283.229İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 256.517 283.229Diğer Alacaklar23 45.802 41.733İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 45.802 41.733Türev Araçlar25 12.427 40.804Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar25 12.427 40.804Maddi Duran Varlıklar7 4.995.768 3.953.501Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 92.351 87.182Diğer Duran Varlıklar8.309 6.751TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.414.754 4.416.780TOPLAM VARLIKLAR10.258.392 8.043.164KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 2.201.097 1.254.969Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 656.842 574.047Ticari Borçlar5 1.536.988 1.534.612İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 866.131 1.018.274İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 670.857 516.338Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 29.133 25.592Diğer Borçlar13 209.961 191.276İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 209.961 191.276Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 4.670 5.106Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 373 38Kısa Vadeli Karşılıklar15 63.375 55.719Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 35.798 29.388Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 27.577 26.331ARA TOPLAM4.702.439 3.641.359TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.702.439 3.641.359UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 3.460.354 2.702.188Uzun Vadeli Karşılıklar15 53.029 40.510Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 53.029 40.510Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 301.360 250.342TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.814.743 2.993.040TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.517.182 6.634.399ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.329.700 1.083.744Ödenmiş Sermaye16 136.000 136.000Sermaye Düzeltme Farkları38.373 38.373Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-1.606 -1.606Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-18.999 -12.914Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.999 -12.914Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.999 -12.914Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)105.074 70.749Yabancı Para Çevrim Farkları157.630 107.607Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-52.556 -36.858Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-52.556 -36.858Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları853.142 505.227Net Dönem Karı veya Zararı217.716 347.915Kontrol Gücü Olmayan Paylar411.510 325.021TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.741.210 1.408.765TOPLAM KAYNAKLAR10.258.392 8.043.164Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000 38.373 -1.606 -12.153 -1.485 419.715 126.051 589.895 2.903 592.798Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-988 -988 -988Transferler126.051 -126.051 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-761 109.092 -36.858 347.915 419.388 105.810 525.198Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-761 109.092 -36.858 347.915 419.388 105.810 525.198Sermaye Arttırımı115.000 115.000 115.000Kar Payları-360 -360Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması103.329 103.329Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-32.425 -32.425 113.339 80.914Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-7.126 -7.126 -7.126Dönem Sonu Bakiyeler136.000 38.373 -1.606 -12.914 107.607 -36.858 505.227 347.915 1.083.744 325.021 1.408.765Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000 38.373 -1.606 -12.914 107.607 -36.858 505.227 347.915 1.083.744 325.021 1.408.765Transferler347.915 -347.915 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.085 50.023 -15.698 217.716 245.956 110.352 356.308Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.085 50.023 -15.698 217.716 245.956 110.352 356.308Kar Payları-23.863 -23.863Dönem Sonu Bakiyeler136.000 38.373 -1.606 -18.999 157.630 -52.556 853.142 217.716 1.329.700 411.510 1.741.210Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)277.085 423.130DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.085 -761Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.606 -951Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.521 190Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.521 190Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar85.308 102.829Yabancı Para Çevrim Farkları101.006 139.687Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)101.006 139.687Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-20.126 -47.254Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-20.126 -47.254Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.428 10.396Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi4.428 10.396DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)79.223 102.068TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)356.308 525.198Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar110.352 105.810Ana Ortaklık Payları245.956 419.388http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818706BIST