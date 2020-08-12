***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 4.423.284 3.546.756Satışların Maliyeti-3.500.162 -2.827.007TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)923.122 719.749Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)923.122 719.749Genel Yönetim Giderleri-138.587 -126.809Pazarlama Giderleri-185.973 -206.603Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.674 14.480Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-17.178 -15.825ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)587.058 384.992Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.782 2.573Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.932 -6.302FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)592.908 381.263Finansman Gelirleri10 63.952 50.562Finansman Giderleri10 -389.951 -371.567SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)266.909 60.258 0Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-67.876 -19.857 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -4.765 -10.931Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -63.111 -8.926SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)199.033 40.401 0DÖNEM KARI (ZARARI)199.033 40.401 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.517 19.783Ana Ortaklık Payları194.516 20.618Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.509.749 954.716Dönem Karı (Zararı)199.033 40.401Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.022.288 871.164Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler309.528 249.447Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.854 25.416Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 4.854 25.416Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler26.580 94.359Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19.850 82.046Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6.730 12.313Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler285.094 285.615Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-21.542 -8.790Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler306.636 294.405Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler334.304 198.509Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 67.876 19.857Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.948 -2.039Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-5.948 -2.039İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler308.366 124.826Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler138.175 48.518İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.042 -6.739İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)150.217 55.257Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-82.549 -21.065İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-38.988 -7.460İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-43.561 -13.605Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTürev Varlıklardaki Azalış (Artış)35.546 19.160Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-307.822 152.756Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)40.211 3.820Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler289.533 47.367İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)227.888 -377.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)61.645 425.230Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.561 -9.690Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler87.562 -75.605İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)87.562 -75.605Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12.864 1.989İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler90.285 -42.424Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)90.285 -42.424Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.529.687 1.036.391Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-19.888 -80.724Vergi İadeleri (Ödemeleri)-50 -951YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-341.530 -1.177.923Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit ÇıkışlarıMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri738.835 251.011Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 738.835 251.011Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.080.365 -1.428.934Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6,7 -1.080.365 -1.428.934Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-808.790 457.149Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriPay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriSermaye Avanslarından Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.238.380 1.156.345Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -2.798.547 -438.961Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -2.731.379 -419.410Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-67.168 -19.551Ödenen Temettüler-425 -23.863Ödenen Faiz-269.740 -245.162Alınan Faiz21.542 8.790YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)359.429 233.942Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-360.646 29.468NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.217 263.410DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.539.891 420.549DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.538.674 683.959Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.538.674 1.539.891Ticari Alacaklar1.280.927 1.424.456İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 32.670 20.628İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.248.257 1.403.828Diğer Alacaklar117.088 37.770İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 67.121 31.364İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar49.967 6.406Türev Araçlar14 32.186 65.878Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar14 32.186 65.878Stoklar5 761.731 453.909Peşin Ödenmiş Giderler82.732 122.943Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar923 7.102Diğer Dönen Varlıklar8 1.302.321 1.191.689ARA TOPLAM5.116.582 4.843.638TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.116.582 4.843.638DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar14 3.580 3.580Ticari Alacaklar4 257.017 256.517İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 257.017 256.517Diğer Alacaklar12 49.033 45.802İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 49.033 45.802Türev Araçlar14 10.573 12.427Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar14 10.573 12.427Maddi Duran Varlıklar6 5.386.896 4.995.768Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 99.156 92.351Diğer Duran Varlıklar9.903 8.309TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.816.158 5.414.754TOPLAM VARLIKLAR10.932.740 10.258.392KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3 1.536.032 2.201.097Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3 351.753 656.842Ticari Borçlar4 1.826.521 1.536.988İlişkili Taraflara Ticari Borçlar12 1.094.019 866.131İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 732.502 670.857Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar33.694 29.133Diğer Borçlar297.523 209.961İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar297.523 209.961Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.534 4.670Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü373Kısa Vadeli Karşılıklar60.801 63.375Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar26.494 35.798Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar34.307 27.577Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler48.180ARA TOPLAM4.172.038 4.702.439TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.172.038 4.702.439UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3 4.241.541 3.460.354Uzun Vadeli Karşılıklar61.031 53.029Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar61.031 53.029Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 372.442 301.360TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.675.014 3.814.743TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.847.052 8.517.182ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.611.347 1.329.700Ödenmiş Sermaye136.000 136.000Sermaye Düzeltme Farkları38.373 38.373Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-1.606 -1.606Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-18.999 -18.999Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.999 -18.999Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.999 -18.999Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)192.205 105.074Yabancı Para Çevrim Farkları268.598 157.630Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-76.393 -52.556Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-76.393 -52.556Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.070.858 853.142Net Dönem Karı veya Zararı194.516 217.716Kontrol Gücü Olmayan Paylar474.341 411.510TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.085.688 1.741.210TOPLAM KAYNAKLAR10.932.740 10.258.392Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000 38.373 -1.606 -12.914 107.607 -36.858 505.227 347.915 1.083.744 325.021 1.408.765Transferler347.915 -347.915Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)42.498 -13.030 20.618 50.086 59.223 109.309Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)42.498 -13.030 20.618 50.086 59.223 109.309Kar Payları-23.863 -23.863Dönem Sonu Bakiyeler136.000 38.373 0 0 0 0 0 0 -1.606 0 0 0 0 0 -12.914 0 0 0 0 0 0 0 0 150.105 0 -49.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853.142 20.618 0 1.133.830 360.381 1.494.211Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000 38.373 -1.606 -18.999 157.630 -52.556 853.142 217.716 1.329.700 411.510 1.741.210Transferler217.716 -217.716Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)110.968 -23.837 194.516 281.647 63.256 344.903Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)110.968 -23.837 194.516 281.647 63.256 344.903Kar Payları-425 -425Dönem Sonu Bakiyeler136.000 38.373 0 0 0 0 0 0 -1.606 0 0 0 0 0 -18.999 0 0 0 0 0 0 0 0 268.598 0 -76.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.070.858 194.516 0 1.611.347 474.341 2.085.688Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)199.033 40.401DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar145.870 68.908Yabancı Para Çevrim Farkları169.707 81.938Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-30.560 -16.705Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-30.560 -16.705Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.723 3.675Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi6.723 3.675DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)145.870 68.908TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)344.903 109.309Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar63.256 59.223Ana Ortaklık Payları281.647 50.086http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868462BIST