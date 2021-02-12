***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 14.259.793 8.662.994Satışların Maliyeti18 -11.878.118 -6.891.250TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.381.675 1.771.744BRÜT KAR (ZARAR)2.381.675 1.771.744Genel Yönetim Giderleri18 -375.797 -291.885Pazarlama Giderleri18 -420.609 -449.754Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 19.223 30.293Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -39.892 m Faaliyetlerinden Giderler-80 -14.290FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.574.753 1.023.634Finansman Gelirleri21 119.506 152.383Finansman Giderleri21 -678.570 -816.167SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.015.689 359.850Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-198.797 -82.765Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -17.489 -32.944Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -181.308 -49.821SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)816.892 277.085DÖNEM KARI (ZARARI)816.892 277.085Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar35.832 59.369Ana Ortaklık Payları781.060 217.716Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.515.145 1.405.320Dönem Karı (Zararı)816.892 277.085Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.691.543 1.326.843Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 689.455 546.741Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler15.638 35.265Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 15.638 35.265Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler147.303 93.156Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler133.462 91.911Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13.841 1.245Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler459.654 580.782Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-58.829 -20.832Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler518.483 601.614Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler189.494 -3.410Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler198.797 82.765Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.798 -8.456Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-8.798 -8.456İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler143.462 -81.947Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.036.847 -471.428İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.520 701İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.023.327 -472.129Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-48.310 37.834İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-37.681 -8.440İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.629 46.274Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)62.350 81.890Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-883.287 238.217Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-15.479 -32.246Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.839.208 2.376İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.394.266 -152.143İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)444.942 154.519Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11.529 3.541Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler61.622 18.685İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)61.622 18.685Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9.852 -436İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler142.824 39.620Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.651.897 1.521.981Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-117.049 -79.911Vergi İadeleri (Ödemeleri)-19.703 -36.750YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.486.033 -1.321.338Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.232.573 1.344.173Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -3.718.606 -2.665.511FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-628.439 985.337Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 3.877.914 4.573.834Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.954.071Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-76.238 -50.994Ödenen Temettüler0 -23.863Ödenen Faiz-474.485 -580.401Alınan Faiz58.829 20.832YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-599.327 1.069.319Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi29.345 50.023NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-569.982 1.119.342DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.539.891 420.549DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ969.909 1.539.891Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.005.031 1.539.891Ticari Alacaklar5 2.356.241 1.424.456İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 34.148 20.628İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.322.093 1.403.828Diğer Alacaklar74.864 37.770İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 67.107 31.364İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 7.757 6.406Türev Araçlar12.151 65.878Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar25 12.151 65.878Stoklar6 1.337.196 453.909Peşin Ödenmiş Giderler10 138.422 122.943Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 3.206 7.102Diğer Dönen Varlıklar9 1.677.833 1.191.689ARA TOPLAM6.604.944 4.843.638TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.604.944 4.843.638DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar25 3.580 3.580Ticari Alacaklar5 244.232 256.517İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 244.232 256.517Diğer Alacaklar23 57.018 45.802İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 47.740 45.802İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.278 0Türev Araçlar25 3.804 12.427Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar25 3.804 12.427Maddi Duran Varlıklar7 7.224.467 4.995.768Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 117.931 92.351Diğer Duran Varlıklar1.676 8.309TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.115.799 670.857Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 40.662 29.133Diğer Borçlar13 271.583 209.961İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 271.583 209.961Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 14.522 4.670Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 6.665 373Kısa Vadeli Karşılıklar15 87.842 63.375Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 46.424 35.798Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 41.418 27.577ARA TOPLAM5.658.748 4.702.439TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.658.748 4.702.439UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 5.147.168 3.460.354Uzun Vadeli Karşılıklar15 65.951 53.029Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 65.951 53.029Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 503.698 301.360TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.716.817 3.814.743TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.375.565 8.517.182ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.298.856 1.329.700Ödenmiş Sermaye16 136.000 136.000Sermaye Düzeltme Farkları38.373 38.373Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-1.606 -1.606Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-21.388 -18.999Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.388 -18.999Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.388 -18.999Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)295.559 105.074Yabancı Para Çevrim Farkları399.326 157.630Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-103.767 -52.556Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-103.767 -52.556Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.070.858 853.142Net Dönem Karı veya Zararı781.060 217.716Kontrol Gücü Olmayan Paylar583.231 411.510TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.882.087 1.741.210TOPLAM KAYNAKLAR14.257.652 10.258.392Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000 38.373 -1.606 -12.914 107.607 -36.858 505.227 347.915 1.083.744 325.021 1.408.765Transferler347.915 -347.915 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.085 50.023 -15.698 217.716 245.956 110.352 356.308Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.085 50.023 -15.698 217.716 245.956 110.352 356.308Kar Payları-23.863 -23.863Dönem Sonu Bakiyeler136.000 38.373 -1.606 -18.999 157.630 -52.556 853.142 217.716 1.329.700 411.510 1.741.210Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000 38.373 -1.606 -18.999 157.630 -52.556 853.142 217.716 1.329.700 411.510 1.741.210Transferler217.716 -217.716 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.389 241.696 -51.211 781.060 969.156 171.721 1.140.877Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.389 241.696 -51.211 781.060 969.156 171.721 1.140.877Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler136.000 38.373 -1.606 -21.388 399.326 -103.767 1.070.858 781.060 2.298.856 583.231 2.882.087Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)816.892 277.085DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.389 -6.085Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.987 -7.606Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler598 1.521Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi598 1.521Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar326.374 85.308Yabancı Para Çevrim Farkları377.585 101.006Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)377.585 101.006Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-64.014 -20.126Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-64.014 -20.126Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.803 4.428Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12.803 4.428DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)323.985 79.223TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.140.877 356.308Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar171.721 110.352Ana Ortaklık Payları969.156 245.956http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909453BIST