***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 8.040.384 4.423.284Satışların Maliyeti-6.454.407 -3.500.162TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.585.977 923.122Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)1.585.977 923.122Genel Yönetim Giderleri-186.661 -138.587Pazarlama Giderleri-266.577 -185.973Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12.393 5.674Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-22.143 -17.178ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.122.989 587.058Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.757 7.782Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-142 -1.932FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.129.604 592.908Finansman Gelirleri10 42.474 63.952Finansman Giderleri10 -399.558 -389.951SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)772.520 266.909Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-219.820 -67.876Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -287 -4.765Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -219.533 -63.111SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)552.700 199.033DÖNEM KARI (ZARARI)552.700 199.033Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26.006 4.517Ana Ortaklık Payları526.694 194.516Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.604.939 1.509.749Dönem Karı (Zararı)552.700 199.033Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.200.878 1.022.288Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler443.952 309.528Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.583 4.854Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 6.583 4.854Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler106.643 26.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler52.548 19.850Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler54.095 6.730Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler331.294 285.094Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-28.140 -21.542Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler359.434 306.636Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler98.385 334.304Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 219.820 67.876Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.799 -5.948Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-5.799 -5.948İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-90.508 308.366Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler469.480 138.175İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.616 -12.042İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)482.096 150.217Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-78.677 -82.549İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.232 -38.988İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-63.445 -43.561Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)9.961 35.546Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler71.030 -307.822Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.613 40.211Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-556.709 289.533İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-816.596 227.888İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)259.887 61.645Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-24.546 4.561Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.992 87.562İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-9.992 87.562Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.721 12.864İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.837 90.285Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26.837 90.285Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.663.070 1.529.687Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-47.187 -19.888Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.944 -50YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.503.643 -341.530Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri644.184 738.835Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 644.184 738.835Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.147.827 -1.080.365Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6,7 -3.147.827 -1.080.365FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.101.153 -808.790Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3 2.135.473 2.238.380Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-765.707 -2.731.379Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -765.707 -2.731.379Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.820 -67.168Ödenen Temettüler-950 -425Ödenen Faiz-286.983 -269.740Alınan Faiz28.140 21.542YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)202.449 359.429Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi37.575 -360.646NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)240.024 -1.217DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.005.031 1.539.891DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.245.055 1.538.674Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.245.055 1.005.031Ticari Alacaklar1.820.489 2.356.241İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 46.764 34.148İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.773.725 2.322.093Diğer Alacaklar151.645 74.864İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 80.089 67.107İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar71.556 7.757Türev Araçlar5.994 12.151Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar14 5.994 12.151Stoklar5 1.266.166 1.337.196Peşin Ödenmiş Giderler140.035 138.422Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar