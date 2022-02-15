***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 19.261.615 14.259.793Satışların Maliyeti18 -15.251.808 -11.878.118TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.009.807 2.381.675BRÜT KAR (ZARAR)4.009.807 2.381.675Genel Yönetim Giderleri18 -528.520 -375.797Pazarlama Giderleri18 -670.609 -420.609Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 32.974 19.223Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -145.168 -39.892ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.698.484 1.564.600Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 27.001 10.233Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-292 -80FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.725.193 1.574.753Finansman Gelirleri21 154.458 119.506Finansman Giderleri21 -855.125 -678.570SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.024.526 1.015.689Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-331.832 -198.797Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -37.215 -17.489Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -294.617 -181.308SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.692.694 816.892DÖNEM KARI (ZARARI)1.692.694 816.892Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar91.637 35.832Ana Ortaklık Payları1.601.057 781.060Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.667.823 2.515.145Dönem Karı (Zararı)1.692.694 816.892Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.848.019 1.691.543Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 1.032.773 689.455Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler29.640 15.638Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 29.640 15.638Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler305.067 147.303Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler211.562 133.462Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 93.505 13.841Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler668.650 459.654Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-86.230 -58.829Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler754.880 518.483Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler504.636 189.494Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler331.832 198.797Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-24.579 -8.798Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-24.579 -8.798İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler335.885 143.462Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-304.451 -1.036.847İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-80.907 -13.520İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-223.544 -1.023.327Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-77.927 -48.310İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-71.965 -37.681İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.962 -10.629Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)15.955 62.350Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler80.582 -883.287Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-112.808 -15.479Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.526 1.839.208İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-61.602 1.394.266İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)107.128 444.942Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)29.718 11.529Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler258.405 61.622İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)258.405 61.622Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.585 9.852İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler398.300 142.824Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.876.598 2.651.897Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-180.224 -117.049Vergi İadeleri (Ödemeleri)-28.551 -19.703YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.042.636 -2.486.033Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.464.680 1.232.573Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -6.507.316 -3.718.606FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI764.878 -628.439Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 3.048.010 3.877.914Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.697.642 -4.014.459Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -47.377 -76.238Ödenen Temettüler-950 0Ödenen Faiz-623.393 -474.485Alınan Faiz86.230 58.829YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)390.065 -599.327Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi145.561 29.345NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)535.626 -569.982DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ969.909 1.539.891DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.505.535 969.909Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.560.579 1.005.031Ticari Alacaklar5 2.436.531 2.356.241İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 115.055 34.148İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.321.476 2.322.093Diğer Alacaklar110.494 74.864İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 100.050 67.107İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 10.444 7.757Türev Araçlar0 12.151Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar25 0 12.151Stoklar6 1.256.614 1.337.196Peşin Ödenmiş Giderler10 251.230 138.422Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 0 3.206Diğer Dönen Varlıklar9 3.130.629 1.677.833ARA TOPLAM8.746.077 6.604.944TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.746.077 6.604.944DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar25 3.580 3.580Ticari Alacaklar209.275 244.232İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 209.275 244.232Diğer Alacaklar23 99.315 57.018İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 86.762 47.740İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.553 9.278Türev Araçlar25 0 3.804Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar25 0 3.804Maddi Duran Varlıklar7 12.181.206 7.224.467Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 172.916 117.931Diğer Duran Varlıklar494 1.676TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.666.786 7.652.708TOPLAM VARLIKLAR21.412.863 14.257.652KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.989.702 1.230.482Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 1.537.442 630.796Ticari Borçlar5 3.421.722 3.376.196İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 2.198.795 2.260.397İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.222.927 1.115.799Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 70.195 40.662Diğer Borçlar13 529.988 271.583İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 529.988 271.583Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 17.107 14.522Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 13.124 6.665Kısa Vadeli Karşılıklar15 197.722 87.842Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 62.799 46.424Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 134.923 41.418ARA TOPLAM7.777.002 5.658.748TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.777.002 5.658.748UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 7.151.707 5.147.168Uzun Vadeli Karşılıklar15 99.193 65.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 99.193 65.951Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 877.462 503.698TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.128.362 5.716.817TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.905.364 11.375.565ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.425.650 2.298.856Ödenmiş Sermaye16 136.000 136.000Sermaye Düzeltme Farkları38.373 38.373Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-1.606 -1.606Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-27.389 -21.388Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.389 -21.388Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.389 -21.388Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)827.297 295.559Yabancı Para Çevrim Farkları1.051.221 399.326Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-223.924 -103.767Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-223.924 -103.767Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.851.918 1.070.858Net Dönem Karı veya Zararı1.601.057 781.060Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.081.849 583.231TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.507.499 2.882.087TOPLAM KAYNAKLAR21.412.863 14.257.652Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000 38.373 -1.606 -18.999 157.630 -52.556 853.142 217.716 1.329.700 411.510 1.741.210Transferler217.716 -217.716 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.389 241.696 -51.211 781.060 969.156 171.721 1.140.877Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.389 241.696 -51.211 781.060 969.156 171.721 1.140.877Dönem Sonu Bakiyeler136.000 38.373 -1.606 -21.388 399.326 -103.767 1.070.858 781.060 2.298.856 583.231 2.882.087Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000 38.373 -1.606 -21.388 399.326 -103.767 1.070.858 781.060 2.298.856 583.231 2.882.087Transferler