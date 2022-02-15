***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
15.02.2022 21:48
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 19.261.615 14.259.793
Satışların Maliyeti
18 -15.251.808 -11.878.118
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.009.807 2.381.675
BRÜT KAR (ZARAR)
4.009.807 2.381.675
Genel Yönetim Giderleri
18 -528.520 -375.797
Pazarlama Giderleri
18 -670.609 -420.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 32.974 19.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -145.168 -39.892
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.698.484 1.564.600
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 27.001 10.233
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-292 -80
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.725.193 1.574.753
Finansman Gelirleri
21 154.458 119.506
Finansman Giderleri
21 -855.125 -678.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.024.526 1.015.689
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-331.832 -198.797
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -37.215 -17.489
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -294.617 -181.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.692.694 816.892
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.692.694 816.892
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
91.637 35.832
Ana Ortaklık Payları
1.601.057 781.060
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.667.823 2.515.145
Dönem Karı (Zararı)
1.692.694 816.892
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.848.019 1.691.543
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 1.032.773 689.455
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29.640 15.638
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 29.640 15.638
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
305.067 147.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
211.562 133.462
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 93.505 13.841
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
668.650 459.654
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-86.230 -58.829
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
754.880 518.483
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
504.636 189.494
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
331.832 198.797
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.579 -8.798
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-24.579 -8.798
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
335.885 143.462
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-304.451 -1.036.847
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-80.907 -13.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-223.544 -1.023.327
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.927 -48.310
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.965 -37.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.962 -10.629
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
15.955 62.350
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
80.582 -883.287
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-112.808 -15.479
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.526 1.839.208
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-61.602 1.394.266
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
107.128 444.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
29.718 11.529
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
258.405 61.622
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
258.405 61.622
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.585 9.852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
398.300 142.824
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.876.598 2.651.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-180.224 -117.049
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28.551 -19.703
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.042.636 -2.486.033
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.464.680 1.232.573
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -6.507.316 -3.718.606
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
764.878 -628.439
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 3.048.010 3.877.914
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.697.642 -4.014.459
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -47.377 -76.238
Ödenen Temettüler
-950 0
Ödenen Faiz
-623.393 -474.485
Alınan Faiz
86.230 58.829
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
390.065 -599.327
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
145.561 29.345
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
535.626 -569.982
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
969.909 1.539.891
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.505.535 969.909
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.560.579 1.005.031
Ticari Alacaklar
5 2.436.531 2.356.241
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 115.055 34.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.321.476 2.322.093
Diğer Alacaklar
110.494 74.864
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 100.050 67.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 10.444 7.757
Türev Araçlar
0 12.151
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 0 12.151
Stoklar
6 1.256.614 1.337.196
Peşin Ödenmiş Giderler
10 251.230 138.422
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 3.206
Diğer Dönen Varlıklar
9 3.130.629 1.677.833
ARA TOPLAM
8.746.077 6.604.944
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.746.077 6.604.944
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
25 3.580 3.580
Ticari Alacaklar
209.275 244.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 209.275 244.232
Diğer Alacaklar
23 99.315 57.018
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 86.762 47.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.553 9.278
Türev Araçlar
25 0 3.804
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 0 3.804
Maddi Duran Varlıklar
7 12.181.206 7.224.467
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 172.916 117.931
Diğer Duran Varlıklar
494 1.676
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.666.786 7.652.708
TOPLAM VARLIKLAR
21.412.863 14.257.652
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.989.702 1.230.482
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.537.442 630.796
Ticari Borçlar
5 3.421.722 3.376.196
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 2.198.795 2.260.397
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.222.927 1.115.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 70.195 40.662
Diğer Borçlar
13 529.988 271.583
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 529.988 271.583
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 17.107 14.522
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 13.124 6.665
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 197.722 87.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 62.799 46.424
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 134.923 41.418
ARA TOPLAM
7.777.002 5.658.748
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.777.002 5.658.748
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 7.151.707 5.147.168
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 99.193 65.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 99.193 65.951
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 877.462 503.698
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.128.362 5.716.817
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.905.364 11.375.565
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.425.650 2.298.856
Ödenmiş Sermaye
16 136.000 136.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.373 38.373
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.606 -1.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.389 -21.388
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.389 -21.388
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.389 -21.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
827.297 295.559
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.051.221 399.326
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-223.924 -103.767
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-223.924 -103.767
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.851.918 1.070.858
Net Dönem Karı veya Zararı
1.601.057 781.060
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.081.849 583.231
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.507.499 2.882.087
TOPLAM KAYNAKLAR
21.412.863 14.257.652
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
136.000 38.373 -1.606 -18.999 157.630 -52.556 853.142 217.716 1.329.700 411.510 1.741.210
Transferler
217.716 -217.716 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.389 241.696 -51.211 781.060 969.156 171.721 1.140.877
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.389 241.696 -51.211 781.060 969.156 171.721 1.140.877
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000 38.373 -1.606 -21.388 399.326 -103.767 1.070.858 781.060 2.298.856 583.231 2.882.087
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
136.000 38.373 -1.606 -21.388 399.326 -103.767 1.070.858 781.060 2.298.856 583.231 2.882.087
Transferler