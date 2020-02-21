***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi21/02/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih09/03/2020Saati14.00AdresiNakkaştepe Azizbey Sok. No :1 Kuzguncuk Üsküdar/İstanbulGündemAşağıda sunulmuştur.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarOTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN09/03/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ1- Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin denetim raporunun okunması,4- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5- Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar/zararı hakkındaki önerisinin karara bağlanması.6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,8- Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 2019 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2020 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenerek onaylanması.9- Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması,10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,11- Dilek ve görüşler.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820997BIST