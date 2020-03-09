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***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

09.03.2020 19:48
GÜNCEL HABERLER



***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
09/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
09/03/2020
Saati
14:00
Adresi
Nakkaştepe Azizbey Sok. N1 Kuzguncuk Üsküdar/İstanbul
Gündem
21.02.2020 tarihli özel durum açıklamasında belirtilmiş olan Olağan Genel Kurul gündemleri
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararlara ekte yer verilmektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

09/03/2020 tarihli Nakkaştepe Azizbey Sok.  N1  Kuzguncuk Üsküdar / Istanbul adresinde yapılan Olağan Genel Kurul neticesinde alınan kararlar ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825828


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Cumhuriyet 2.184 2.214 13,00  
Tam 2.169 2.223 12,87  
Yarım 1.048 1.075 6,23  
Çeyrek 526 538 3,11  
Gümüş.Ons 16,96 16,99 -0,36  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,03  
B. Petrol 34,15 34,15 -11,12  
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