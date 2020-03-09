***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi09/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih09/03/2020Saati14:00AdresiNakkaştepe Azizbey Sok. N1 Kuzguncuk Üsküdar/İstanbulGündem21.02.2020 tarihli özel durum açıklamasında belirtilmiş olan Olağan Genel Kurul gündemleriAlınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararlara ekte yer verilmektedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar09/03/2020 tarihli Nakkaştepe Azizbey Sok. N1 Kuzguncuk Üsküdar / Istanbul adresinde yapılan Olağan Genel Kurul neticesinde alınan kararlar ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825828BIST