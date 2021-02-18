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***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

18.02.2021 18:50



***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
18/02/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
09/03/2021
Saati
14:00
Adresi
Nakkaştepe Azizbey Sok. No :1 Kuzguncuk Üsküdar/İstanbul
Gündem
Aşağıda sunulmuştur.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

                           OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09/03/2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ
1-  Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2-  Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3-  2020 yılı hesap dönemine ilişkin denetim raporunun okunması,
4-  2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5-  Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar/zararı hakkındaki önerisinin karara bağlanması,
6-  Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7-  Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
8-  Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 2020 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2021 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenmesi,
9-  Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması,
10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.  ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
11- Dilek ve görüşler.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910905


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Gümüş.Ons 26,88 26,92 -0,09  
Gümüş Gr. 6,05 6,05 0,00  
B. Petrol 63,19 63,19 -0,74  
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