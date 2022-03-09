***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
09.03.2022 19:17
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
09/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
09/03/2022
Saati
10:00
Adresi
Nakkaştepe Azizbey Sok. No :1 Kuzguncuk Üsküdar/ İstanbul
Gündem
28.02.2022 tarihli özel durum açıklamasında belirtilmiş olan Olağan Genel Kurul gündemleri
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararlara ekte yer verilmektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.'nin 09.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008834
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 31,35
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
18:0514,6455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1949
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6931
En Düşük
14,4349
18:0516,2655
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,4611
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,3084
En Düşük
15,7698
18:05933,65
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -20,37
|Açılış
|: 933,65
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|16,94
|435.782
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,87
|15.199.332
|% 9,96
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|449.600
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|96.862.534
|% 9,88
|
|EUHOL
|2,76
|23.060.258
|% -6,12
|
|BRLSM
|9,09
|28.871.344
|% -5,80
|
|INTEM
|66,00
|3.307.570
|% -4,76
|
|PAMEL
|101,20
|9.370.245
|% -4,35
|
|RYSAS
|4,39
|16.524.279
|% -4,15
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GARAN
|11,84
|2.128.030.041
|% 2,07
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,74
|1.024.491.714
|% 3,31
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|ODAS
|1,49
|365.451.823
|% 4,93
|
|DOHOL
|3,15
|747.371.736
|% 9,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6351
|14,6455
|% 1,35
|
|Euro
|16,2228
|16,2655
|% 2,92
|
|Sterlin
|19,2405
|19,3370
|% 1,88
|
|Frank
|15,7430
|15,8379
|% 1,56
|
|Riyal
|3,8906
|3,9101
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.986
|-65,32
|
|Altın Gr.
|933
|933
|-20,62
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,59
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,28
|
|B. Petrol
|114
|114
|-14,44
|