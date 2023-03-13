***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/03/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2022Tarih10/03/2023Saati10:30AdresiNakkaştepe Azizbey Sok. No :1 Kuzguncuk Üsküdar/ İstanbulGündem23.02.2023 tarihli özel durum açıklamasında belirtilmiş olan Olağan Genel Kurul gündemleriAlınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararlara ekte yer verilmektedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarOtokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.'nin 10.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123569BIST