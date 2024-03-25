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***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

25.03.2024 09:40
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
22/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2023
Tarih
22/03/2024
Saati
10:30
Adresi
Nakkaştepe Azizbey Sok. No :1 Kuzguncuk Üsküdar/ İstanbul
Gündem
06.03.2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtilmiş olan Olağan Genel Kurul gündemleri
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararlara ekte yer verilmektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.'nin 22.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261762


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
JANTS 374,00 840.262.265 % 10,00  
OYAYO 40,48 10.035.335 % 10,00  
CANTE 18,49 279.468.936 % 9,99  
ASUZU 85,85 282.020.763 % 9,99  
VRGYO 56,15 59.449.992 % 9,99  
daha fazla
11:54 Alış Satış %  
Dolar 32,1476 32,1540 % 0,58  
Euro 34,8016 34,8072 % 0,59  
Sterlin 41,0739 41,2797 % -0,43  
Frank 36,2869 36,4687 % -0,53  
Riyal 8,6968 8,7404 % -0,41  
daha fazla
11:54 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,68 24,72 % 0,66  
Platin 904,06 905,40 % 0,66  
Paladyum 1.002,69 1.005,28 % 0,66  
Brent Pet. 84,98 84,98 % 0,66  
Altın Ons 2.165,76 2.166,05 % 0,66  
Seans Raporu 11:54
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