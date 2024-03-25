***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi22/03/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2023Tarih22/03/2024Saati10:30AdresiNakkaştepe Azizbey Sok. No :1 Kuzguncuk Üsküdar/ İstanbulGündem06.03.2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtilmiş olan Olağan Genel Kurul gündemleriAlınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararlara ekte yer verilmektedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarOtokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.'nin 22.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261762BIST