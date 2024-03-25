***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
25.03.2024 09:40
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
22/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2023
Tarih
22/03/2024
Saati
10:30
Adresi
Nakkaştepe Azizbey Sok. No :1 Kuzguncuk Üsküdar/ İstanbul
Gündem
06.03.2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtilmiş olan Olağan Genel Kurul gündemleri
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararlara ekte yer verilmektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.'nin 22.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261762
BIST