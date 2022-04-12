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***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi

12.04.2022 13:42
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 1.500.000.000 TL İhraç tavanı dahilinde yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa Istanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.03.2022 tarih ve 15/476 sayılı kararı ile onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019571


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Tam 6.092 6.244 23,20  
Yarım 2.944 3.020 11,22  
Çeyrek 1.477 1.510 5,61  
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B. Petrol 103 103 4,54  
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