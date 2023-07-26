***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
26.07.2023 21:00
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 1.000.000.000 TL İhraç tavanı dahilinde yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa Istanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.07.2023 tarih ve 40/861 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175647
BIST
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18:056.744
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 138,82
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.744
18:0526,9342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0148
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
18:0529,9022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1798
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,9196
En Düşük
29,6578
18:051.709,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,45
|Açılış
|: 1.709,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PASEU
|49,50
|562.837.215
|% 10,00
|
|EMKEL
|23,76
|108.544.596
|% 10,00
|
|KONYA
|4.224,00
|326.264.032
|% 10,00
|
|CMBTN
|668,90
|114.200.901
|% 10,00
|
|GSDHO
|4,51
|486.081.761
|% 10,00
|
|BURCE
|155,10
|694.014.499
|% -9,98
|
|MARKA
|12,94
|28.843.388
|% -6,44
|
|ADEL
|279,00
|188.168.897
|% -6,41
|
|ULUSE
|194,50
|244.465.840
|% -5,58
|
|LUKSK
|54,25
|14.605.467
|% -5,16
|
|ASTOR
|103,00
|10.442.663.405
|% 3,00
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|THYAO
|224,10
|6.994.894.896
|% 3,13
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ASELS
|74,30
|5.566.334.153
|% 4,80
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.665.071.722
|% 1,59
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ODAS
|10,84
|2.312.983.586
|% 9,94
|
|CANTE
|17,64
|3.736.737.398
|% 2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9266
|26,9342
|% 0,05
|
|Euro
|29,8602
|29,9022
|% 0,60
|
|Sterlin
|34,7494
|34,9237
|% 0,38
|
|Frank
|31,1735
|31,3613
|% 0,47
|
|Riyal
|7,1567
|7,1926
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|8,59
|
|Altın Gr.
|1.709
|1.709
|8,71
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.148
|11.263
|91,00
|
|Yarım
|5.565
|5.658
|46,00
|
|Çeyrek
|2.791
|2.829
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|21,55
|21,58
|0,21
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|-0,77
|