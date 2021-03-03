***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.03.2021 17:10
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.03.2021 tarih ve 2021/10 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.8 Borçlanma Araçları Tebliğ hükümlerine uygun olarak , yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 500.000.000 Türk Lirası (BeşYüzMilyonTürkLirası) tutarına kadar Türk Lirası cinsinden piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde tahvil yada finansman bonosu ihraç edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914853
BIST
17:591.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,25
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
17:597,4361
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0760
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4517
En Düşük
7,2936
17:598,9664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0636
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9827
En Düşük
8,8181
17:59408,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,31
|Açılış
|: 408,86
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRONT
|61,60
|42.864.052
|% 10,00
|
|DGATE
|17,82
|59.813.444
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|298.703.213
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.422.385
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|SEYKM
|34,46
|36.441.675
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.900.700
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|MMCAS
|6,17
|490.362
|% -9,93
|
|SEKFK
|12,03
|174.658.656
|% -7,32
|
|THYAO
|14,97
|3.969.136.584
|% 1,08
|
|PETKM
|5,73
|2.097.101.837
|% 3,43
|
|KRDMD
|7,07
|1.840.673.746
|% 3,51
|
|GARAN
|9,24
|1.805.968.137
|% 0,43
|
|SISE
|7,64
|1.526.112.795
|% -1,16
|
|PETKM
|5,73
|2.097.101.837
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,43
|750.821.721
|% 0,41
|
|THYAO
|14,97
|3.969.136.584
|% 1,08
|
|KRDMD
|7,07
|1.840.673.746
|% 3,51
|
|DOHOL
|3,33
|780.290.334
|% 3,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4316
|7,4361
|% 1,03
|
|Euro
|8,9605
|8,9664
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,3219
|10,3737
|% 0,74
|
|Frank
|8,0506
|8,0991
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9724
|1,9823
|% 0,84
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-21,72
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,14
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,08
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|0,82
|
Seans Raporu
17:59
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17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.35 ) 1, 620
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Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 28, 332.00 milyon TL de
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17:48TMSN
Yüzde 6.25 oranında artışla 19.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 174, 965 adet işlem
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17:47PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 29.14 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 819 adet işlem