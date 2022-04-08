***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.04.2022 11:29
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.03.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 1.500.000.000 TL İhraç tavanı dahilinde yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa Istanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.03.2022 tarih ve 15/476 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Otokoç_Başvuru_Formu_2022.pdf
EK: 2 Otokoc_SPK_Onay_Yazisi_İhrac_Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017801
BIST
11:412.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 31,93
|Açılış
|: 2.361
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|Önceki Kapanış
|: 2.345
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2.378
En Düşük
2.361
11:4114,7526
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 14,7400
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
14,7221
11:4116,0412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
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|Açılış
|: 16,0200
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|Önceki Kapanış
|: 16,1100
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16,0631
En Düşük
15,9947
11:41915,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,86
|Açılış
|: 915,81
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|Önceki Kapanış
|: 914,95
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918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler11:39
|MZHLD
|34,12
|2.727.622
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.064.786
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|19.673.361
|% 9,95
|
|VKGYO
|2,22
|52.484.844
|% 9,90
|
|MARTI
|2,03
|3.067.362
|% -9,78
|
|ARMDA
|95,00
|5.279.063
|% -3,55
|
|PSDTC
|29,44
|9.398.722
|% -3,54
|
|PSDTC
|29,44
|9.398.722
|% -3,54
|
|PSDTC
|29,44
|9.398.722
|% -3,54
|
|GARAN
|13,18
|2.953.862.950
|% 4,52
|
|THYAO
|35,46
|1.057.038.435
|% -0,45
|
|ASELS
|26,56
|948.490.834
|% 1,76
|
|AKBNK
|8,37
|888.976.351
|% 4,10
|
|PETKM
|9,88
|807.717.446
|% -1,50
|
|EKGYO
|2,63
|778.167.099
|% 2,73
|
|GARAN
|13,18
|2.953.862.950
|% 4,52
|
|YKBNK
|4,54
|787.533.537
|% 3,42
|
|ODAS
|2,20
|335.453.643
|% 4,27
|
|AKBNK
|8,37
|888.976.351
|% 4,10
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7491
|14,7530
|% 0,11
|
|Euro
|16,0264
|16,0370
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,1855
|19,2817
|% -0,09
|
|Frank
|15,7129
|15,8075
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9206
|3,9403
|% 0,12
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-1,51
|
|Altın Gr.
|916
|916
|1,06
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,06
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|B. Petrol
|102
|102
|1,30
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Seans Raporu
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11:54BOSSA
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