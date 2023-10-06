***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.10.2023 15:50
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.10.2023 tarih ve 2023/14 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.8 Borçlanma Araçları Tebliğ hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek olan toplam 4.000.000.000 Türk Lirası (DörtMilyarTürkLirası) tutarına kadar Türk Lirası cinsinden piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde tahvil yada finansman bonosu ihraç edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200849
BIST
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17:318.480
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -7,73
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
17:3127,6227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0701
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
17:3129,1522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0313
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
17:311.624,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 12,18
|Açılış
|: 1.624,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:29
|GIPTA
|42,68
|1.075.278.792
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.192.762.808
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|BRSAN
|812,30
|2.992.768.247
|% 9,99
|
|MRSHL
|842,00
|119.562.997
|% 9,99
|
|AKFYE
|18,49
|1.590.213.271
|% -6,85
|
|BJKAS
|46,06
|131.868.999
|% -5,23
|
|ICUGS
|9,02
|7.032.599
|% -4,85
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|SAMAT
|19,38
|86.465.239
|% -4,34
|
|EKGYO
|8,69
|6.346.594.219
|% 5,72
|
|THYAO
|240,00
|6.342.442.358
|% -0,62
|
|PETKM
|23,68
|5.384.131.031
|% 0,77
|
|YKBNK
|19,42
|4.825.498.117
|% 2,21
|
|EREGL
|44,80
|4.736.524.105
|% 1,22
|
|EKGYO
|8,69
|6.346.594.219
|% 5,72
|
|ZOREN
|6,89
|2.456.639.907
|% -1,29
|
|SKBNK
|6,91
|2.119.679.132
|% -0,86
|
|IHLAS
|1,37
|342.323.161
|% 5,38
|
|YKBNK
|19,42
|4.825.498.117
|% 2,21
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6188
|27,6238
|% 0,26
|
|Euro
|29,1374
|29,1507
|% -0,11
|
|Sterlin
|33,5476
|33,7159
|% 0,17
|
|Frank
|30,0934
|30,2746
|% 0,06
|
|Riyal
|7,3429
|7,3797
|% 0,26
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|7,59
|
|Altın Gr.
|1.623
|1.624
|11,20
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|10.986
|11.096
|89,00
|
|Yarım
|5.510
|5.565
|45,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.783
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,36
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,03
|0,44
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,01
|
Seans Raporu
17:29
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17:44VBTYZ
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17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 76 kaybederek (% -0.27 ) 7, 379
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17:42
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17:42
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