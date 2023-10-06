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***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.10.2023 15:50
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.10.2023 tarih ve 2023/14 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.8 Borçlanma Araçları Tebliğ hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek olan toplam 4.000.000.000 Türk Lirası (DörtMilyarTürkLirası) tutarına kadar Türk Lirası cinsinden piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde tahvil yada finansman bonosu ihraç edilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200849


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