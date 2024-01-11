***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.10.2023İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.10.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.12.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 28.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 4.000.000.000 TL ( DörtMilyarTürkLirası) İhraç tavanı dahilinde yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa Istanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.12.2023 tarih ve 81/1792 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK_Otokoc_Basvuru_Formu.pdfEK: 2 SPK_Otokoc_Onay_28122023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238638BIST