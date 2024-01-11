***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.01.2024 18:52
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.12.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 28.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 4.000.000.000 TL ( DörtMilyarTürkLirası) İhraç tavanı dahilinde yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa Istanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.12.2023 tarih ve 81/1792 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK_Otokoc_Basvuru_Formu.pdf
EK: 2 SPK_Otokoc_Onay_28122023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238638
BIST