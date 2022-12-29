***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin 28.12.2022 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu AA (Tr) görünüm stabil ve Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1+ (Tr) görünüm stabil olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091148BIST