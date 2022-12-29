***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.12.2022 15:40
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin 28.12.2022 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu AA (Tr) görünüm stabil ve Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1+ (Tr) görünüm stabil olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091148
BIST
15:565.436
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 90,11
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
15:5618,7189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
15:5619,9810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1244
|Açılış
|: 20,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
15:561.087,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,79
|Açılış
|: 1.087,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler15:54
|TERA
|17,71
|1.013.596
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|CELHA
|36,84
|15.912.050
|% 9,97
|
|ARCLK
|115,80
|825.498.932
|% 9,97
|
|PRKME
|24,28
|29.608.895
|% 9,96
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|ULUFA
|11,72
|96.937.843
|% -8,44
|
|PLTUR
|16,06
|1.209.454.994
|% -7,49
|
|KOZAL
|559,90
|6.118.846.301
|% -6,17
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|KOZAL
|559,90
|6.118.846.301
|% -6,17
|
|THYAO
|141,60
|4.378.492.793
|% 1,07
|
|ENKAI
|34,28
|3.827.526.918
|% 7,53
|
|PETKM
|19,74
|3.027.602.476
|% 3,68
|
|SISE
|42,48
|2.935.486.830
|% 1,92
|
|EKGYO
|8,39
|2.583.756.081
|% 2,82
|
|YKBNK
|11,92
|1.978.123.983
|% 2,85
|
|PETKM
|19,74
|3.027.602.476
|% 3,68
|
|KRDMD
|18,14
|2.555.633.812
|% 3,36
|
|TSKB
|4,33
|535.055.448
|% 1,64
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7144
|18,7245
|% 0,08
|
|Euro
|19,9597
|19,9850
|% 0,65
|
|Sterlin
|22,4580
|22,5706
|% 0,17
|
|Frank
|20,1774
|20,2990
|% 0,60
|
|Riyal
|4,9626
|4,9875
|% 0,01
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,61
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,12
|
|Cumhuriyet
|7.313
|7.423
|16,00
|
|Tam
|7.350
|7.400
|10,00
|
|Yarım
|3.559
|3.617
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,21
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|-1,08
|
Seans Raporu
15:54
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16:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 80, 73 artarak (% 1.39 ) 5, 870
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16:09XU100
Endeks 5, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 67 üstünde . İşlem hacmi 67, 697.00 milyon TL de
-
16:09DOGUB
Yüzde 9.65 oranında artışla 10.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 120 adet işlem
-
16:08PRKME
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 255, 856 adet işlem
-
16:07LIDFA
Yüzde 6.09 oranında artışla 6.45 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 193, 829 adet işlem