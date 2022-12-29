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***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

29.12.2022 15:40
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin 28.12.2022 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, Uzun Vadeli  Ulusal Kurum Kredi Rating  Notu AA (Tr) görünüm stabil ve Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu  J1+ (Tr)  görünüm stabil olarak belirlenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091148


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Altın Gr. 1.087 1.087 1,12  
Cumhuriyet 7.313 7.423 16,00  
Tam 7.350 7.400 10,00  
Yarım 3.559 3.617 -1,00  
Çeyrek 1.785 1.808 -1,00  
Gümüş.Ons 23,84 23,87 0,37  
Gümüş Gr. 14,33 14,35 0,21  
B. Petrol 82,91 82,91 -1,08  
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