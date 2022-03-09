***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2022 09:23
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.03.2022 tarih ve 2022/10 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.8 Borçlanma Araçları Tebliğ hükümlerine uygun olarak , yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 1.500.000.000 Türk Lirası (BirMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) tutarına kadar Türk Lirası cinsinden piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde tahvil yada finansman bonosu ihraç edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008617
BIST
10:032.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 26,51
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.041
En Düşük
2.035
10:0314,5980
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1474
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6014
En Düşük
14,4349
10:0315,9705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1661
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9705
En Düşük
15,7698
10:03960,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,67
|Açılış
|: 960,69
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
962,92
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler10:03
|IPEKE
|17,50
|5.148.553
|% 4,10
|
|KLKIM
|14,46
|456.936
|% 2,92
|
|KONTR
|142,20
|545.764
|% 2,08
|
|ANHYT
|13,68
|5.355.632
|% 1,94
|
|ASELS
|26,34
|2.676.082.096
|% 1,62
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|KGYO
|5,73
|3.054
|% -0,35
|
|AKSUE
|29,78
|10.295.638
|% -0,13
|
|ALKA
|22,02
|25.806.735
|% -0,09
|
|ALGYO
|31,78
|54.370.738
|% -0,06
|
|HALKB
|4,41
|6.999.999.996
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,30
|6.999.999.995
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,00
|
|THYAO
|25,30
|4.867.649.391
|% 0,00
|
|ASELS
|26,34
|2.676.082.096
|% 1,62
|
|VAKBN
|3,30
|6.999.999.995
|% 0,00
|
|HALKB
|4,41
|6.999.999.996
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,62
|993.775.540
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|566.323.402
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5904
|14,5980
|% 1,02
|
|Euro
|15,9360
|15,9705
|% 1,05
|
|Sterlin
|19,0713
|19,1670
|% 0,98
|
|Frank
|15,6402
|15,7344
|% 0,90
|
|Riyal
|3,8754
|3,8948
|% 0,86
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.045
|2.046
|-5,62
|
|Altın Gr.
|961
|961
|7,01
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,65
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|0,24
|
|B. Petrol
|131
|131
|2,98
|