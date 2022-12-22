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***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.12.2022 13:21
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 22.12.2022 tarih ve 2022/29  nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.8 Borçlanma Araçları Tebliğ hükümlerine uygun olarak,  yurtiçinde 
halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde 
çeşitli tertip 
ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 5.000.000.000 Türk Lirası (BeşMilyarTürkLirası) tutarına kadar Türk Lirası cinsinden piyasa
koşullarına bağlı olarak  
belirlenecek esaslar çerçevesinde tahvil yada finansman bonosu ihraç edilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089150


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Tam 7.342 7.389 -8,00  
Yarım 3.555 3.612 -4,00  
Çeyrek 1.783 1.806 -2,00  
Gümüş.Ons 23,75 23,79 -0,21  
Gümüş Gr. 14,23 14,25 -0,14  
B. Petrol 83,80 83,80 1,60  
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