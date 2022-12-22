***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2022 13:21
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.12.2022 tarih ve 2022/29 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.8 Borçlanma Araçları Tebliğ hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde
halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde
çeşitli tertip
ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 5.000.000.000 Türk Lirası (BeşMilyarTürkLirası) tutarına kadar Türk Lirası cinsinden piyasa
koşullarına bağlı olarak
belirlenecek esaslar çerçevesinde tahvil yada finansman bonosu ihraç edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089150
BIST
14:525.507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 77,97
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
14:5218,6749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
18,7023
En Düşük
18,6377
14:5219,8438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0284
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
19,9440
En Düşük
19,7718
14:521.089,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,17
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler14:50
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,10
|1.951.425
|% 9,99
|
|PLTUR
|17,72
|17.951.264
|% 9,99
|
|UMPAS
|6,86
|2.521.160
|% 9,94
|
|AYCES
|118,50
|19.158.763
|% 9,93
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|OZGYO
|6,20
|224.523.894
|% -3,73
|
|PAMEL
|234,00
|34.330.576
|% -3,35
|
|SUNTK
|62,40
|31.771.662
|% -3,03
|
|THYAO
|144,20
|4.310.029.538
|% 0,91
|
|EKGYO
|8,27
|3.416.354.121
|% 2,86
|
|ENKAI
|28,02
|3.342.606.138
|% 4,79
|
|VAKBN
|12,48
|2.582.142.806
|% 1,63
|
|AKBNK
|20,20
|2.475.821.703
|% 1,25
|
|EKGYO
|8,27
|3.416.354.121
|% 2,86
|
|VAKBN
|12,48
|2.582.142.806
|% 1,63
|
|ISCTR
|13,10
|2.452.309.389
|% 2,66
|
|SKBNK
|3,19
|552.372.833
|% 0,95
|
|YKBNK
|12,20
|1.923.757.598
|% 1,67
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6699
|18,6749
|% 0,08
|
|Euro
|19,8323
|19,8438
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,4542
|22,5668
|% -0,13
|
|Frank
|20,0715
|20,1924
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9505
|4,9754
|% 0,09
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,56
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,17
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.413
|-10,00
|
|Tam
|7.342
|7.389
|-8,00
|
|Yarım
|3.555
|3.612
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|-0,14
|
|B. Petrol
|83,80
|83,80
|1,60
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:05KLSYN
Yüzde 5.19 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 764, 783 adet işlem
-
15:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 99 artarak (% 1.60 ) 5, 955
-
15:04
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, ENKAI
-
15:03RTALB
Yüzde 6.72 oranında artışla 13.66 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 579, 219 adet işlem
-
15:02TATGD
Yüzde 6.32 oranında artışla 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 224, 778 adet işlem