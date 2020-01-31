***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil Kupon Ödemesi ve Tahvil Faiz Oranı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Dönemsel Faiz Açıklaması Güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.07.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3 M TRY LIBOR + 60 BpsSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSOTKO72116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.07.2019Satışa Başlanma Tarihi 01.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 01.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.11.2019 31.10.2019 01.11.2019 4,8611 19,4978 20,9718 9.722.200 Evet2 31.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 3,6177 14,5106 15,3202 7.235.400 Evet3 01.05.2020 30.04.2020 04.05.2020 2,7001 10,83 11,2783 5.400.2004 31.07.2020 30.07.2020 31.07.20205 30.10.2020 28.10.2020 30.10.20206 29.01.2021 28.01.2021 29.01.20217 30.04.2021 29.04.2021 30.04.20218 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 200.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 200.000.000 TL nominal değerli , 728 gün vadeli, 30.07.2021 itfa tarihli TRSOTKO72116 ISIN Kodlu tahvilinin 2.nolu kupon ödemesi tamamlanmış ve 3. nolu kupon ödemesine ait olan dönemsel faiz oranı % 2,7001 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815992BIST