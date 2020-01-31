***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
31.01.2020 14:30
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahvil Kupon Ödemesi ve Tahvil Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Dönemsel Faiz Açıklaması Güncellenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3 M TRY LIBOR + 60 Bps
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOTKO72116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.07.2019
Satışa Başlanma Tarihi 01.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.11.2019 31.10.2019 01.11.2019 4,8611 19,4978 20,9718 9.722.200 Evet
2 31.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 3,6177 14,5106 15,3202 7.235.400 Evet
3 01.05.2020 30.04.2020 04.05.2020 2,7001 10,83 11,2783 5.400.200
4 31.07.2020 30.07.2020 31.07.2020
5 30.10.2020 28.10.2020 30.10.2020
6 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021
7 30.04.2021 29.04.2021 30.04.2021
8 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 200.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 200.000.000 TL nominal değerli , 728 gün vadeli, 30.07.2021 itfa tarihli TRSOTKO72116 ISIN Kodlu tahvilinin 2.nolu kupon ödemesi tamamlanmış ve 3. nolu kupon ödemesine ait olan dönemsel faiz oranı % 2,7001 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815992
BIST