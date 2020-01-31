***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
31.01.2020 15:19
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahvil Kupon ve İtfa Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 31.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 10,92
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,10
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOTKO12013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.08.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.08.2018
Vade Başlangıç Tarihi 03.08.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 58.000.000
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.02.2019 31.01.2019 01.02.2019 10,92 6.333.600 Evet
2 02.08.2019 01.08.2019 02.08.2019 10,92 6.333.600 Evet
3 31.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 10,92 6.333.600 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 58.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 58.000.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli , 31.01.2020 itfa tarihli , TRSOTKO12013 ISIN kodlu tahvilinin 31.01.2020 tarihli 3. nolu kupon ve itfa ödemesi tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816083
BIST