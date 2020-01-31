***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil Kupon ve İtfa Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 31.01.2020Vade (Gün Sayısı) 546Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 10,92Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSOTKO12013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 01.08.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 01.08.2018Vade Başlangıç Tarihi 03.08.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 58.000.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.02.2019 31.01.2019 01.02.2019 10,92 6.333.600 Evet2 02.08.2019 01.08.2019 02.08.2019 10,92 6.333.600 Evet3 31.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 10,92 6.333.600 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 58.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 58.000.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli , 31.01.2020 itfa tarihli , TRSOTKO12013 ISIN kodlu tahvilinin 31.01.2020 tarihli 3. nolu kupon ve itfa ödemesi tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816083BIST