GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

31.01.2020 15:19
GÜNCEL HABERLER



***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil Kupon ve İtfa Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 31.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 10,92
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,10
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOTKO12013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.08.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.08.2018
Vade Başlangıç Tarihi 03.08.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 58.000.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.02.2019 31.01.2019 01.02.2019 10,92 6.333.600 Evet
2 02.08.2019 01.08.2019 02.08.2019 10,92 6.333.600 Evet
3 31.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 10,92 6.333.600 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 58.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 58.000.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli , 31.01.2020 itfa tarihli , TRSOTKO12013 ISIN kodlu tahvilinin 31.01.2020 tarihli 3. nolu kupon ve itfa ödemesi tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816083


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:37119.798
Değişim :  -0,04% |  -51,94
Açılış :  120.096  
Önceki Kapanış :  119.850  
En Yüksek
120.318 En Düşük
119.202
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 7,08 10.435.375 % 20,00  
RYGYO 6,49 4.179.093 % 19,96  
HUBVC 30,80 17.129.934 % 19,94  
TKNSA 8,44 16.347.717 % 19,89  
TRKCM 3,98 543.593.591 % 18,45  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8289 7,8682 % 0,36  
Frank 6,1499 6,1869 % 0,21  
Riyal 1,5899 1,5979 % 0,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.579 1.579 2,06  
Altın Gr. 304 304 0,77  
Cumhuriyet 2.011 2.041 3,00  
Tam 2.001 2.051 1,90  
Yarım 967 992 0,92  
Çeyrek 485 496 0,46  
Gümüş.Ons 17,83 17,87 -0,03  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 -0,00  
B. Petrol 57,61 57,61 0,28  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru