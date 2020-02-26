***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil Kupon ve İtfa Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 26.02.2020Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,59Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,22Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,80Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSOTKO22012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 27.02.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 27.02.2018Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 140.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.08.2018 28.08.2018 29.08.2018 7,59 10.626.000 Evet2 27.02.2019 26.02.2019 27.02.2019 7,59 10.626.000 Evet3 28.08.2019 27.08.2019 28.08.2019 7,59 10.626.000 Evet4 26.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 7,59 10.626.000 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 140.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 140.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, 26.02.2020 itfa tarihli, TRSOTKO22012 ISIN kodlu tahvilinin 26/02/2020 tarihli 4 nolu kupon ve itfa ödemesi tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821707BIST