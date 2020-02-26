***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.02.2020 15:06
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahvil Kupon ve İtfa Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,59
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,22
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,80
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOTKO22012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 27.02.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.02.2018
Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 140.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.08.2018 28.08.2018 29.08.2018 7,59 10.626.000 Evet
2 27.02.2019 26.02.2019 27.02.2019 7,59 10.626.000 Evet
3 28.08.2019 27.08.2019 28.08.2019 7,59 10.626.000 Evet
4 26.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 7,59 10.626.000 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 140.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 140.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, 26.02.2020 itfa tarihli, TRSOTKO22012 ISIN kodlu tahvilinin 26/02/2020 tarihli 4 nolu kupon ve itfa ödemesi tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821707
BIST