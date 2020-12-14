***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.12.2020 17:26
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahvil Kupon Faiz Ödemesi ve Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 15.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,8758
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOTKO32110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.11.2018
Satışa Başlanma Tarihi 15.03.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.03.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı
17:161.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 21,70
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
17:167,8466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
17:169,5408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0374
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
17:16462,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,54
|Açılış
|: 462,34
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler17:16
|VERTU
|10,67
|28.297.719
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|353.292.022
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|353.292.022
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|220.081.020
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|IZMDC
|14,04
|66.891.614
|% -9,36
|
|PETKM
|4,90
|2.052.094.418
|% 2,30
|
|SISE
|7,35
|2.015.835.374
|% 1,66
|
|GARAN
|9,75
|1.938.467.222
|% 2,31
|
|THYAO
|12,69
|1.801.819.655
|% 2,26
|
|KRVGD
|15,97
|1.641.676.999
|% 0,38
|
|PETKM
|4,90
|2.052.094.418
|% 2,30
|
|ODAS
|3,96
|1.347.658.364
|% 8,49
|
|YKBNK
|3,09
|902.500.076
|% 3,00
|
|SISE
|7,35
|2.015.835.374
|% 1,66
|
|IHLAS
|1,39
|350.067.324
|% 7,75
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8386
|7,8466
|% 0,06
|
|Euro
|9,5328
|9,5408
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,4718
|10,5243
|% 1,26
|
|Frank
|8,8190
|8,8721
|% 0,40
|
|Riyal
|2,0851
|2,0956
|% 0,03
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-6,17
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.063
|3.140
|-9,92
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|-4,80
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,06
|
|B. Petrol
|50,71
|50,71
|0,73
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:26LOGO
Yüzde 6.26 oranında artışla 120.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 007, 854 adet işlem
-
17:25VAKKO
Yüzde 8.08 oranında artışla 6.69 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 498, 049 adet işlem
-
17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 41 artarak (% 1.74 ) 1, 547
-
17:24XU100
Endeks 1, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 26, 225.00 milyon TL de
-
17:23NIBAS
Yüzde 6.06 oranında artışla 87.50 lira fiyatla işlem gören hissede 289, 210 adet işlem