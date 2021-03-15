***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil Kupon ve İtfa Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 15.03.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,8758Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSOTKO32110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.11.2018Satışa Başlanma Tarihi 15.03.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 15.03.2019Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 6,1945 24,8459 27,2609 18.583.500 Evet2 16.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 6,8758 27,5789 30,5674 20.627.400 Evet3 16.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 4,2802 17,1679 18,3062 12.840.600 Evet4 16.03.2020 13.03.2020 16.03.2020 3,3683 13,5104 14,2109 10.104.900 Evet5 15.06.2020 12.06.2020 15.06.2020 2,7846 11,1688 11,646 8.353.800 Evet6 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 2,1869 8,7718 9,0647 6.560.700 Evet7 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 3,3658 13,5 14,1998 10.097.400 Evet8 15.03.2021 12.03.2021 15.03.2021 4,2814 17,1725 18,3116 12.844.200 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.03.2021 12.03.2021 15.03.2021 300.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 300.000.000 TL nominal değerli , 728 gün vadeli ,15.03.2021 itfa tarihli TRSOTKO32110 ISIN kodlu tahvilinin sekiz nolu kupon ve itfa ödemesi tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918214BIST