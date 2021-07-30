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***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.07.2021 13:50



***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil Kupon ve İtfa Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3 M TRY LIBOR + 60 Bps
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOTKO72116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.07.2019
Satışa Başlanma Tarihi 01.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.11.2019 31.10.2019 01.11.2019 4,8611 19,4978 20,9718 9.722.200 Evet
2 31.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 3,6177 14,5106 15,3202 7.235.400 Evet
3 01.05.2020 30.04.2020 04.05.2020 2,7001 10,83 11,2783 5.400.200 Evet
4 31.07.2020 30.07.2020 31.07.2020 2,2438 9 9,3085 4.487.600 Evet
5 30.10.2020 28.10.2020 30.10.2020 2,3737 9,5209 9,8666 4.747.400 Evet
6 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 3,9726 15,9341 16,9127 7.945.200 Evet
7 30.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 4,6254 18,5525 19,8849 9.250.800 Evet
8 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 5,1234 20,5499 22,1901 10.246.800 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 200.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 200.000.000 TL nominal değerli , 728 gün vadeli, 30.07.2021 itfa tarihli TRSOTKO72116 ISIN Kodlu tahvilinin 8 nolu kupon ve itfa ödemesi tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953058


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