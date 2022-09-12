***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Borçlanma Aracı İhracı - DüzeltmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıDüzeltme Nedeni Kupon Ödeme Sıklığı "Yılda Bir" yerine "Tek Kupon" olarak güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 31.03.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 275.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 275.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 13.09.2023Vade (Gün Sayısı) 370Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 30,31Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,84Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSOTKO92312Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 07.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 08.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 275.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.09.2023 12.09.2023 13.09.2023 30,31 83.352.500Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.09.2023 12.09.2023 13.09.2023 275.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. TrAA 30.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 275.000.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli 13.09.2023 TRSOTKO92312 ISIN kodlu tahvilinin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır. Kupon Ödeme sıklığı Tek Kupon olarak düzeltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062362BIST