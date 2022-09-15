***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono Faiz ve Anapara Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Finansman Bonosu Anapara ve Faiz Ödemesinin YapılmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 01.04.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.09.2022Vade (Gün Sayısı) 171Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 10,07Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,73Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOTKO92210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 25.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 25.03.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 28.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000İhraç Fiyatı 0,90849Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.09.2022Kayıt Tarihi 14.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 500.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli (Ulusal) : Tr AA 28.06.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 500.000.000 TL nominal değerli, 171 gün vadeli, 15.09.2022 itfa tarihli TRFOTKO92210 ISIN kodlu bonosunun nitelikli yatırımcılara anapara ve faiz itfa ödemesi tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063466BIST